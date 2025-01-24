TÜRKİYE
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Türkiye, un "socio de importancia estratégica" para la UE
La visita de Kaja Kallas a Ankara, el viernes, busca mostrar que la UE y Türkiye tienen muchos temas por discutir y en los que cooperar.
Türkiye, un "socio de importancia estratégica" para la UE
Kallas visitará Türkiye este viernes para tratar una serie de temas, incluidas las relaciones UE-Türkiye, el desarrollo regional y la agenda de la política exterior de la UE. / Foto: AA / AA
Por Redacción

La jefa de la política exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, destacó que Türkiye, que es un actor clave en la cooperación y especialmente en cuestiones regionales, es un candidato a la membresía de la UE y un socio estratégico con intereses comunes.

"Ya es hora de visitar Türkiye y lo haré en la primera parte de mi mandato. Tenemos muchos temas por tratar. Además de la seguridad regional, podemos hablar sobre cooperación en diferentes áreas, como la energía", comentó Kallas en una entrevista con la agencia de noticias Anadolu.

Kallas visitará Türkiye este viernes para abordar diversos temas, como las relaciones UE-Türkiye, los desarrollos regionales y la agenda de la política exterior de la UE.

En la agenda figuran temas como la situación en Siria, los esfuerzos por hacer permanente el alto el fuego en Gaza y una cooperación más estrecha en energía y seguridad.

Durante su entrevista con la agencia Anadolu, Kallas reiteró el compromiso de la UE de fomentar la estabilidad en el Mediterráneo oriental y abordar las preocupaciones mutuas sobre Siria, destacando el papel de Türkiye en mantener la integridad territorial y la soberanía en la región.

También subrayó la importancia de asegurar un alto el fuego permanente en Gaza, con un enfoque equilibrado que considere las necesidades de seguridad tanto de Israel como de Palestina.

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En cuanto a Siria, Kallas expresó un optimismo prudente respecto a la nueva administración y señaló que la UE está dispuesta a suavizar las sanciones gradualmente si se observan cambios positivos. También resaltó el objetivo compartido de evitar el resurgimiento de organizaciones terroristas como Daesh.

Kallas destacó el papel crucial de Türkiye al presionar a Rusia para lograr la paz en Ucrania. Respecto a la defensa, aclaró que la UE no tiene la intención de duplicar los esfuerzos de la OTAN. Es más, su objetivo es mejorar la cooperación entre sus 27 Estados miembros, manteniendo las asociaciones con la OTAN, donde Türkiye juega un papel esencial.

La visita también ocurrirá en un momento en que la UE se prepara para interactuar con la nueva administración de EE.UU. en temas como defensa, comercio y política exterior. Kallas destacó las economías interconectadas de la UE y EE.UU. y enfatizó el apoyo continuo a Ucrania como una prioridad.

Fortalecimiento de las relaciones UE-Türkiye

Kallas expresó su optimismo sobre la revitalización de las relaciones UE-Türkiye, que han estado estancadas en los últimos años. Destacó la necesidad de abordar temas como los derechos humanos, el Estado de derecho y las libertades fundamentales, junto con el progreso en la cuestión de Chipre.

Kallas concluyó afirmando que la UE reconoce a Türkiye como un socio vital y dijo que la visita tiene como objetivo demostrar el compromiso con una colaboración más estrecha frente a los desafíos y oportunidades comunes.

FUENTE:TRT World
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