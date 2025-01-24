El presidente de Estados Unidos, Donald Trump expresó su intención de reunirse pronto con el presidente ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania y lamentó la gran cantidad de vidas perdidas.
"Realmente me gustaría poder reunirme con el presidente Putin pronto para terminar esa guerra", dijo Trump, quien regresó a la Casa Blanca el lunes, en una videoconferencia durante su participación en remoto en el Foro Económico Mundial en Davos.
En la antesala de su victoria electoral el 5 de noviembre, Trump ya había afirmado en varias ocasiones que lograría un acuerdo entre Ucrania y Rusia desde su primer día en el cargo, si no antes. Sin embargo, sus asesores ahora reconocen que la guerra podría tardar varios meses en resolverse.
"No se trata sólamente de un asunto económico, sino que millones de vidas están siendo desperdiciadas. Es una carnicería. Tenemos que detener esa guerra", afirmó.
Trump también dijo que los esfuerzos de EE.UU. para asegurar un acuerdo de paz estaban en marcha, pero no proporcionó detalles. "Es muy importante lograrlo” dijo en referencia al acuerdo. “Es un campo de matanza absoluto, es hora de acabar con esto", recalcó.
Bajada inmediata de las tasas de interés
Trump también se comprometió a exigir recortes inmediatos de las tasas de interés, diciendo: "Con los precios del petróleo cayendo, exigiré que las tasas de interés bajen de inmediato. Y de igual manera, deberían bajar en todo el mundo".
El mandatario destacó además una próxima ola de inversiones de Arabia Saudita en la economía de EE.UU.
"También se informó hoy en los periódicos que Arabia Saudita invertirá al menos 600 mil millones de dólares en Estados UNidos, pero le pediré al príncipe heredero, que es un tipo fantástico, que lo redondee a alrededor de un billón de dólares", dijo.
En relación con los precios globales del petróleo, Trump mencionó su intención de involucrar a Arabia Saudita y a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para reducir los costos.
"También voy a pedirle a Arabia Saudita y a la OPEP que bajen el costo del petróleo", dijo, relacionando los altos precios del crudo con el conflicto prolongado entre Rusia y Ucrania.
"Si el precio bajara, la guerra entre Rusia y Ucrania terminaría de inmediato. Ahora mismo, el precio es lo suficientemente alto como para que esa guerra continúe", afirmó Trump.
Por útlimo, el presidente estadounidense expresó su deseo de ver avances en el desarme nuclear, mencionando sus pasadas negociaciones con líderes mundiales.
“Nos gustaría ver la desnuclearización”, dijo, destacando que Putin estaba dispuesto a discutir una reducción significativa de los arsenales nucleares. “A Putin le gustó la idea de reducir considerablemente las armas nucleares”, concluyó Trump.