El campo de refugiados de Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada, enfrenta una ofensiva prolongada del ejército israelí que, tras varios días, ha dejado a su paso devastación, muerte y sufrimiento. La quema de viviendas, los arrestos masivos, las ejecuciones extrajudiciales y el colapso de infraestructuras esenciales han convertido la vida en la ciudad en un infierno. Este panorama desolador ha llevado a funcionarios palestinos a calificar lo que ocurre como un genocidio.

Mansur Al-Saadi, vicegobernador de Yenín, describió la situación como “una repetición de lo que ocurrió en el norte de Gaza: una campaña de genocidio sistemático”.

Al-Saadi también denunció que las fuerzas israelíes han sellado las cuatro entradas de la ciudad y su campamento de refugiados con montículos de tierra, bloqueando el acceso y la salida.

Este aislamiento, que afecta gravemente a los residentes, tiene también un duro impacto sobre el Hospital Gubernamental de Yenín, donde los cortes de electricidad y la falta de combustible dificultan el trabajo de los médicos y ponen en riesgo a los pacientes. La ONU se ha pronunciado en este sentido, subrayando el grave daño que este bloqueo causa a la población civil y la infraestructura sanitaria.

Desde que entró en vigor el alto el fuego entre Hamás e Israel, el ejército israelí intensificó su ofensiva sobre la Cisjordania ocupada, especialmente sobre la ciudad y el campo de refugiados de Yenín. Esta semana, sus ataques mataron al menos a 12 personas e hirieron a otras 40.

Además, testigos han reportado la quema de viviendas en el campo de refugiados de Yenín, y organizaciones de derechos humanos palestinas han acusado a Israel de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales y arrestos masivos.

En un comunicado conjunto, la Comisión de Asuntos de Detenidos y la Sociedad de Prisioneros Palestinos condenaron las acciones israelíes: “Las fuerzas de ocupación continúan su operación militar en Yenín, arrestando a docenas de personas, ejecutando, hostigando, destruyendo infraestructuras y demoliendo viviendas”.

Cientos de civiles palestinos obligados a huir

Como consecuencia de esta situación, cientos de civiles palestinos se ven forzados a abandonar sus hogares.

"El campo está siendo devastado por los intensos ataques. No hay agua, electricidad ni comunicación", relata con voz temblorosa una mujer palestina, quien pidió no ser identificada, a la agencia de noticias Anadolu.

Obligada a huir junto a su madre, una mujer anciana y con discapacidad, la evacuación no fue tarea fácil. "No pude hacerlo sola; fueron los demás vecinos quienes nos ayudaron a salir", contó, destacando la solidaridad de sus vecinos en medio del caos.