La escalada de violencia en la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, ha causado decenas de muertos y forzado el desplazamiento de miles de personas en la última semana. Ante este escenario, el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que mantiene diálogos con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, con el objetivo de coordinar esfuerzos para “erradicar a las bandas armadas en la frontera”.

"He dialogado con quien ejerce la presidencia en Venezuela, Nicolás Maduro", para "establecer un plan conjunto de erradicación de bandas armadas en la frontera", indicó Petro en la red social X.

Por su parte, en Caracas, el presidente Maduro afirmó en un acto oficial que Colombia cuenta con el respaldo de Venezuela en su lucha por la paz y “siempre tendrá nuestro apoyo integral para construir una región de paz y unión”, aunque no brindó más detalles.

Según datos de la ONU, más de 18.000 personas han huido de la región noreste de Colombia debido al recrudecimiento de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las extintas FARC.

De momento, en Venezuela hay al menos 1.580 colombianos "refugiados", según Petro, mientras que el número de desplazados dentro de Colombia es mucho mayor. El mandatario sostuvo que algunos municipios en la región se están convirtiendo en enormes campamentos de desplazados, a los que llegan cientos de personas todos los días.

Los desplazados huyen de lugares como Tres Bocas, ubicado en la frontera con Venezuela. Testigos relatan a la agencia de noticias AP que se ha convertido en un “pueblo fantasma”, mientras sus habitantes huyeron hacia el país vecino.

"Muchos de los desplazados temen los tiroteos que se han desatado" en las zonas rurales, dijo Jaime Botero, presidente de una asociación comunitaria en el municipio de Tibú, ubicado a unos 10 km al oeste de Tres Bocas.

Zilenia Pana, una indígena wayuu de 48 años, huyó de la violencia en el Catatumbo con sus hijos de 8 y 13 años. Ahora se refugia en Ocaña, una pequeña ciudad en el extremo occidental de la cordillera.

"¿Qué es lo que nos dijeron (los grupos armados)? Que desalojáramos. Entonces por nuestro derecho y para proteger a nuestros niños tuvimos que salir. Porque la verdad nadie deja nada botado porque quiere", dijo a la agencia de noticias AFP.