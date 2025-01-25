En el segundo intercambio de prisioneros y rehenes que contempla el acuerdo de alto el fuego en Gaza, el grupo de resistencia palestino Hamás entregó este sábado a cuatro mujeres soldados israelíes. Las militares liberadas, que vestían uniformes israelíes, sonrieron y saludaron en un escenario en la Plaza Palestina de la Ciudad de Gaza, mientras eran entregadas a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El ejército de Israel confirmó que las soldados fueron entregadas a sus fuerzas en Gaza antes de ser transferidas a Israel. Las militares, cuyos nombres fueron presentados por Hamás este viernes, son Liri Albag, de 19 años; Daniella Gilboa, de 20 años; Karina Ariev, de 20 años, y Naama Levy, de 20 años. Son miembros de la unidad de vigilancia del ejército israelí en la base de Nahal Oz.

Unos 200 prisioneros palestinos serán liberados a cambio de las soldados israelíes este sábado. En un comunicado, autoridades palestinas indicaron que entre los detenidos que serán entregados habrá 121 que cumplen cadena perpetua y 79 con sentencias largas. También se detalló que 70 de los que cumplen cadena perpetua serán deportados fuera de los territorios palestinos.

Relacionado Tregua en Gaza: volver a casa en ruinas y con familiares bajo los escombros

Según el comunicado, el segundo grupo de prisioneros incluirá a 137 miembros de Hamás, 26 del grupo Fatah, 29 de la Yihad Islámica, tres del Frente Palestino para la Liberación de Palestina (FPLP) y uno del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, además de otros cuatro sin afiliación partidista.