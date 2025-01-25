ORIENTE MEDIO
Hamás entrega cuatro mujeres soldados israelíes en medio de alto el fuego
Como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza, el grupo de resistencia palestino Hamás entregó a cuatro mujeres soldados de Israel. Unos 200 prisioneros palestinos serán liberados a cambio de ellas.
Las cuatro soldados israelíes liberadas que vestían uniformes militares, sonrieron y saludaron en un escenario en la Ciudad de Gaza, mientras eran entregadas a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja. / Foto: AA / AA
Por Redacción
25 de enero de 2025

En el segundo intercambio de prisioneros y rehenes que contempla el acuerdo de alto el fuego en Gaza, el grupo de resistencia palestino Hamás entregó este sábado a cuatro mujeres soldados israelíes. Las militares liberadas, que vestían uniformes israelíes, sonrieron y saludaron en un escenario en la Plaza Palestina de la Ciudad de Gaza, mientras eran entregadas a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El ejército de Israel confirmó que las soldados fueron entregadas a sus fuerzas en Gaza antes de ser transferidas a Israel. Las militares, cuyos nombres fueron presentados por Hamás este viernes, son Liri Albag, de 19 años; Daniella Gilboa, de 20 años; Karina Ariev, de 20 años, y Naama Levy, de 20 años. Son miembros de la unidad de vigilancia del ejército israelí en la base de Nahal Oz.

Unos 200 prisioneros palestinos serán liberados a cambio de las soldados israelíes este sábado. En un comunicado, autoridades palestinas indicaron que entre los detenidos que serán entregados habrá 121 que cumplen cadena perpetua y 79 con sentencias largas. También se detalló que 70 de los que cumplen cadena perpetua serán deportados fuera de los territorios palestinos.

Según el comunicado, el segundo grupo de prisioneros incluirá a 137 miembros de Hamás, 26 del grupo Fatah, 29 de la Yihad Islámica, tres del Frente Palestino para la Liberación de Palestina (FPLP) y uno del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, además de otros cuatro sin afiliación partidista.

El pasado 19 de enero entró en vigor la primera fase de seis semanas contemplada en el acuerdo de cese del fuego en Gaza, que puso fin a la ofensiva genocida de Israel después de 15 meses. Las bombas del Ejército de Israel mataron a casi 47.300 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y dejaron heridos a más de 111.400 desde el 7 de octubre de 2023.

El acuerdo de alto el fuego en tres fases incluye un intercambio de prisioneros y una calma sostenida, con el objetivo de lograr una tregua permanente y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza.

La brutal ofensiva israelí ha dejado más de 11.000 personas desaparecidas, con una destrucción generalizada y una crisis humanitaria que también ha cobrado la vida de muchas personas mayores y niños, en uno de los peores desastres humanitarios mundiales de la historia.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto en noviembre del año pasado contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.

Israel también se enfrenta a un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su guerra en el enclave.

FUENTE:TRT Español y agencias
