El jefe de la Comisión Palestina para Asuntos de los Detenidos, Qadoura Fares, anunció que 70 de los prisioneros palestinos que Israel liberó este sábado, bajo el marco de un acuerdo de alto el fuego en Gaza, entraron a Egipto tras ser exiliados.

Fares dijo a la agencia de noticias Anadolu que todos los prisioneros en este grupo son hombres condenados a cadena perpetua o a penas de larga duración. Señaló que "los prisioneros serán alojados en un hotel de El Cairo durante unos días, donde recibirán todos los servicios necesarios, y se organizará una pequeña ceremonia para honrarlos antes de determinar sus destinos finales", explicó Fares.

"Se espera que los prisioneros sean reubicados en varios países, y los detalles se conocerán una vez que se completen los arreglos", dijo. "Egipto recibió a los prisioneros, que viajaron a El Cairo en dos autobuses. Actualmente se están llevando a cabo todos los preparativos, medidas de seguridad y logísticas necesarias durante su estancia temporal allí, en preparación para su traslado a sus próximos destinos", añadió.

El grupo de resistencia palestino Hamás entregó el sábado a cuatro mujeres soldados israelíes en virtud del acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros con Israel. Unos 200 detenidos palestinos también fueron liberados.

Imágenes de televisión mostraron la llegada de 114 prisioneros a la ciudad de Ramallah, en Cisjordania ocupada, desde la prisión militar israelí de Ofer a bordo de tres autobuses del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Una cálida bienvenida

Acompañados por representantes de la Cruz Roja, 16 prisioneros también llegaron al Hospital Europeo de Jan Yunis, en el sur de Gaza, donde fueron recibidos calurosamente por miles de personas.

El canal de noticias Al-Qahera, medio estatal de Egipto, informó que dos autobuses que transportaban a 70 prisioneros palestinos liberados llegaron a ese país.