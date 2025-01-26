Türkiye mantendrá su apoyo a los palestinos antes del mes sagrado del Ramadán, continuando los esfuerzos sostenidos durante los últimos 15 meses de la brutal ofensiva israelí contra Gaza, anunció el presidente Recep Tayyip Erdogan este sábado.

"Así como apoyamos a nuestros hermanos palestinos durante 15 meses, una vez más movilizaremos todos nuestros recursos antes del mes sagrado del Ramadán", dijo el mandatario en Congreso Provincial Ordinario del Partido AK en Eskisehir, noroeste de Türkiye. Está previsto que el Ramadán este año sea alrededor de marzo.

El grupo de resistencia palestina Hamás entregó este sábado a cuatro mujeres soldados israelíes en virtud de un acuerdo de alto el fuego en Gaza pactado con Israel.

La primera etapa del cese del fuego, que durará seis semanas, entró en vigor el pasado 19 de enero y puso fin a la ofensiva genocida de Israel después de 15 meses. Los bombardeos de Tel Aviv mataron a casi 47.300 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y dejaron heridos a más de 111.400 desde el 7 de octubre de 2023.

