TÜRKİYE
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Erdogan: Türkiye apoyará a palestinos antes del mes sagrado del Ramadán
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, prometió un apoyo continuo a los palestinos antes del mes sagrado del Ramadán, que este año será alrededor de marzo.
Erdogan: Türkiye apoyará a palestinos antes del mes sagrado del Ramadán
"Así como apoyamos a nuestros hermanos palestinos durante 15 meses (de la ofensiva genocida de Israel), una vez más movilizaremos todos nuestros recursos antes del mes sagrado del Ramadán", señaló el mandatario. Foto: AA / AA
Por Redacción

Türkiye mantendrá su apoyo a los palestinos antes del mes sagrado del Ramadán, continuando los esfuerzos sostenidos durante los últimos 15 meses de la brutal ofensiva israelí contra Gaza, anunció el presidente Recep Tayyip Erdogan este sábado.

"Así como apoyamos a nuestros hermanos palestinos durante 15 meses, una vez más movilizaremos todos nuestros recursos antes del mes sagrado del Ramadán", dijo el mandatario en Congreso Provincial Ordinario del Partido AK en Eskisehir, noroeste de Türkiye. Está previsto que el Ramadán este año sea alrededor de marzo.

El grupo de resistencia palestina Hamás entregó este sábado a cuatro mujeres soldados israelíes en virtud de un acuerdo de alto el fuego en Gaza pactado con Israel.

La primera etapa del cese del fuego, que durará seis semanas, entró en vigor el pasado 19 de enero y puso fin a la ofensiva genocida de Israel después de 15 meses. Los bombardeos de Tel Aviv mataron a casi 47.300 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y dejaron heridos a más de 111.400 desde el 7 de octubre de 2023.

“Los responsables del incendio en Bolu rendirán cuentas”

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Sobre el incendio de una estación de esquí a principios de esta semana en Bolu, en el noroeste de Türkiye, Erdogan señaló que los tribunales harán rendir cuentas a los responsables de la tragedia que dejó al menos 78 muertos.

"Se están tomando todas las medidas sin concesiones para garantizar que quienes infligieron un gran dolor a nuestra nación rindan cuentas ante un tribunal de justicia", dijo el presidente Erdogan.

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El Ministerio de Justicia del país informó este jueves que ya se completó la identificación de todos los cuerpos.

El incendio se desató durante la madrugada del martes en un hotel de la estación de esquí Kartalkaya y se extendió rápidamente por todo el edificio, según el gobernador de la ciudad. El ministro de Justicia, Yilmaz Tunc, dijo anteriormente que se está realizando una investigación exhaustiva, con un equipo de seis fiscales, junto con un comité de expertos de cinco miembros.

FUENTE:TRT Español y agencias
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