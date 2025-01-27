Alejandro Rodríguez, un economista ecuatoriano de 27 años, jamás se imaginó votar por el correísmo en su país. Su primer voto en 2013 fue para el candidato que se enfrentó al expresidente Rafael Correa. Pero ahora no está seguro, y su duda refleja la incertidumbre de muchos ecuatorianos.

¿La razón? “Es una frustración, son tres años seguidos de gobiernos que no han logrado calar ni mejorar”, explica Rodríguez. “Hemos llegado al punto en que no tenemos energía, algo básico en el país”.

A Rodriguez, quien tiene un canal de YouTube donde habla de geopolítica, le preocupa la acumulación de poder del actual presidente, Daniel Noboa. “En menos de un año ha acumulado mucho más poder que el expresidente Guillermo Lasso durante su mandato”, advierte. Y añade: “Es un escenario político difícil en el que no confiamos ni en una opción ni en la otra”.

Antecedentes de crímenes y ascenso de “outsiders”

En 2023, Ecuador vivió un proceso electoral histórico cuando Lasso, el entonces presidente, decidió disolver la Asamblea Nacional y solicitar la convocatoria de elecciones generales, bajo la figura conocida como “muerte cruzada”, lo que llevó a elecciones anticipadas.

Vanessa Guerrero, analista política, menciona lo atípico de estas elecciones presidenciales, que se dan un año y medio después de esa votación. “Este período estuvo acompañado de graves sucesos, como el asesinato de varias figuras políticas, incluido el candidato presidencial Fernando Villavicencio”, recuerda Guerrero. “Esa crisis fue el escenario perfecto para que un ‘outsider’, como fue el caso de Daniel Noboa, ganara terreno. Sin embargo, esas circunstancias fueron atípicas y extremas”, comenta.

Noboa llegó al poder en un momento en que los ecuatorianos buscaban un cambio. Durante el debate presidencial, se ubicó en el centroderecha del espectro político. Afirmó que apoyaría el referendo para poner fin a la extracción petrolera en el parque nacional Yasuní y habló de cooperación internacional para mitigar la inseguridad causada por el crimen organizado en el país. No obstante, un año y medio después, su política de declarar la guerra al narcotráfico, sumada a la crisis energética que dejó a los ecuatorianos sin electricidad hasta 14 horas al día durante el último trimestre, muestra una postura menos inclinada al diálogo.

Los afroecuatorianos se sienten excluidos de las promesas de campaña

Este escenario trae nuevos desafíos a la mesa, pero los problemas estructurales persisten. Alexandra León, de 31 años, oriunda del Valle Del Chota, un territorio ancestral afroecuatoriano, cuestiona estas elecciones. “En ningún debate presidencial y vicepresidencial veo que se aborden temas de carácter étnico”, lamenta la investigadora social y comunicadora.

Esa exclusión es un ejemplo del racismo estructural y la violencia política que enfrenta la población afrodescendiente, al no ser considerada en políticas públicas. “Como pueblo afroecuatoriano, sobre todo en el litoral pacífico, las poblaciones afrodescendientes viven bajo una maquinaria de guerra que interrumpe la vida cotidiana”, advierte, “pero no existen garantías para la protección de la vida”.