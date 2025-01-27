Las deportaciones masivas impulsadas por Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la presidencia han encendido las alarmas en América Latina. Mientras los países de la región se preparan para recibir a sus ciudadanos deportados, las tensiones con algunos mandatarios latinoamericanos siguen aumentando. En este contexto, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) anunció una cumbre de emergencia para abordar, principalmente, la migración.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó a la reunión para este jueves: “Como presidenta protémpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), convoco con carácter urgente a una reunión de presidentes y jefes de Estado el próximo jueves 30 de enero”, indicó Castro en un mensaje difundido en la red social X. Agregó que los puntos de agenda a tratar son "migración, medioambiente y unidad latinoamericana y caribeña".

La convocatoria fue solicitada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras un significativo aumento de tensión entre Estados Unidos y Colombia. La controversia entre los presidentes de ambos países comenzó luego de que Bogotá bloqueara el ingreso de vuelos militares estadounidenses que transportaban migrantes deportados, denunciando la falta de un trato digno hacia ellos.