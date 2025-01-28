“La represión de Israel parece no tener fin”, advirtió un grupo de expertos de la ONU sobre la intensificación de los ataques de Tel Aviv contra Cisjordania ocupada, que ha encendido las alarmas de la comunidad internacional. Mientras los bombardeos arrasan la ciudad de Yenín, y los palestinos pierden acceso a servicios esenciales, los expertos denunciaron que esta nueva oleada de violencia representa una “escalada peligrosa”.

“Estamos consternados por la escalada de violencia mortal que azota a Yenín y al resto de Cisjordania ocupada”, señalaron en su declaración. Los expertos también apuntaron a que los continuos ataques de Israel en este territorio palestino no hacen más que agravar una situación de profunda inestabilidad en la región.

Justamente, advirtieron que esta ofensiva contra Cisjordania ocupada, que Tel Aviv lanzó la semana pasada, solo agrava el sufrimiento y la violencia de los palestinos. En esa línea, señalaron que un alarmante número de civiles, especialmente en Yenín, han sido detenidos, y las al menos 16 personas que han sido asesinadas.

La agresión israelí ha incluido el bombardeo al campo de refugiados de Yenín, la destrucción de infraestructuras vitales y servicios esenciales como agua y electricidad, además del allanamiento de cientos de hogares.

Los expertos aseguraron que “el gobierno israelí debe ordenarles a sus fuerzas militares y de seguridad que cesen de inmediato cualquier uso excesivo de la fuerza, ejerzan moderación y retiren sus tropas de la Cisjordania ocupada, como ordenó la Corte Internacional de Justicia en julio de 2024”.

Aunque, señalaron, estos “actos de agresión” no son nuevos para los palestinos en Cisjordania ocupada, ya que el ataque a los campos de refugiados ha sido una característica desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra Gaza e incrementó los ataques en territorios palestinos.

Los expertos también instaron a la comunidad internacional a tomar medidas para proteger los derechos humanos y la dignidad de los palestinos.

“Dando luz verde a más violencia descontrolada”

El grupo expresó además su preocupación por las recientes declaraciones de Israel Katz, ministro de Defensa israelí, quien buscó justificar la ofensiva en Cisjordania ocupada calificándola como una respuesta al “terrorismo palestino”.