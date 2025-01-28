El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, aseguró que los grupos armados en Siria deberían unificarse bajo un solo ejército, de manera que haya un único organismo estatal legítimo con la autoridad para portar armas y ejercer el uso de la fuerza.

Al afirmar que hay grupos cercanos a Türkiye con más de 80.000 elementos armados, Fidan declaró en una entrevista con el medio saudí Asharq News que Ankara “les dijo (a los grupos armados) sin vacilar: vayan y únanse al ejército nacional, formen parte de él y no permitan ningún desorden en el país”.

Durante la conversación, publicada este lunes, el ministro enfatizó la importancia de que estos grupos se unan bajo el ejército nacional en esta nueva etapa. En esa línea, destacó el papel constructivo de Türkiye en este proceso. "Espero que lo mismo suceda con los grupos del sur, en Suwayda y Daraa", añadió.

Según Fidan, situaciones similares a las de Siria se debieron a la excesiva intervención de potencias extranjeras en la región, con ciertos Estados actuando únicamente para proteger los intereses de otras naciones en lugar de los suyos propios.

El ministro señaló que, en este nuevo período, Türkiye está buscando implementar una política que priorice la estabilidad, al aprender de las experiencias pasadas y colaborando con países de la región como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania e Iraq.

"De lo contrario, cuando miramos al período anterior, vemos guerras, divisiones, inestabilidad y millones de personas desplazadas, añadió. “Este no debería ser el destino de las geografías en las que vivimos. El destino de las regiones donde habitan musulmanes, árabes, turcos y persas debe cambiar. Creo que este cambio, afortunadamente, ya ha comenzado en toda la región", afirmó.

Fidan también destacó que la nueva administración en Siria busca una coordinación no solo con Türkiye, sino con todos los países.

Ankara, por su parte, se está enfocando en lo que se puede hacer junto a la Liga Árabe, los países del Golfo, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), la Unión Europea (UE), Estados Unidos y otras organizaciones regionales y globales con respecto a la reconstrucción de Siria. El ministro señaló que Estados Unidos ha suspendido algunas sanciones contra Siria y expresó su esperanza de que la UE también tome medidas similares en los próximos días.

Además, Türkiye ha establecido un mecanismo de coordinación interna para proporcionar ayuda inmediata en sectores como transporte, energía y salud. Es "de vital importancia" para Türkiye que Siria sea un país estable con un desarrollo económico bien organizado, sostuvo Fidan.

"Esperamos que tanto los esfuerzos de Türkiye como los que hemos emprendido junto con nuestros socios internacionales den resultados", agregó el ministro.

"No debe haber espacio para el terrorismo en Siria"

En cuanto a las expectativas sobre la nueva administración en Siria, Fidan declaró que no debe existir ninguna amenaza para Türkiye desde ese país. "No debe haber espacio para el terrorismo, especialmente de parte de grupos terroristas como Daesh y PKK”, subrayó.

El ministro también destacó que "las minorías en Siria deben ser tratadas con respeto, debe establecerse un gobierno inclusivo y garantizarse plenamente la integridad territorial y la soberanía política del país”.

Adicionalmente, Fidan afirmó que “nosotros, la comunidad internacional y los países de la región, hemos acordado estas condiciones y hemos transmitido estas exigencias al gobierno sirio”. "Estamos hablando de lo mismo, independientemente de quién vaya allí ahora. Esto es lo que esperamos de Siria. De hecho, esto es lo que esperábamos del régimen anterior", añadió el principal diplomático turco.

Fidan también mencionó que ningún país, incluido Türkiye, ha hecho demandas específicas a la nueva administración siria, pero afirmó que esperan un gobierno y un comportamiento que garanticen el bienestar del pueblo sirio, y contribuyan a la estabilidad y seguridad de los países de la región.

"Arabia Saudita y Türkiye"

El ministro afirmó que la coordinación entre Arabia Saudita y Türkiye en el contexto de Siria ha alcanzado el nivel más alto gracias a las reuniones celebradas en Aqaba, El Cairo y Riad.

"Arabia Saudita y Türkiye no tienen diferencias ni discrepancias sobre lo que se espera de la nueva administración en Siria, los principales temas y lo que debe hacerse", destacó el ministro.

Asimismo, subrayó que Türkiye continuará trabajando con Arabia Saudita ya que existe una estrecha relación entre Riad y Ankara. En este sentido, enfatizó la importancia de avanzar en las relaciones entre ambos países.

Fidan destacó que, especialmente durante la crisis en Gaza, ambos países mostraron una extraordinaria coordinación y cooperación, tanto dentro como fuera del Grupo de Contacto de Gaza.

Además señaló que continuarán trabajando estrechamente con el Gobierno de Trump en el más alto nivel durante este nuevo período.

Al mencionar las diferencias de opinión entre Washington y Ankara, Fidan señaló: "Sin embargo, hay un camino que los estados maduros deben seguir. Es necesario apartar los temas problemáticos y continuar con los aspectos positivos".

Las relaciones de EE.UU. y YPG son “una amenaza para la seguridad de Türkiye”

El principal diplomático de Türkiye destacó que las relaciones entre Estados Unidos y la organización terrorista YPG/PKK han envenenado los lazos entre Ankara y Washington. "También tenemos problemas con Estados Unidos. La política estadounidense en Siria es el principal de ellos", afirmó.

Fidan señaló que esta política comenzó bajo el mandato del expresidente Barack Obama, cuando Estados Unidos utilizó a una organización terrorista (PKK/YPG) para combatir a otra organización terrorista (Daesh), y se encargó de mantener a los prisioneros de Daesh en cárceles.

Explicó que esta estrategia ha desencadenado muchas crisis geopolíticas y agregó: "Le dijimos a Estados Unidos que esto es un error, que podemos hacerlo de otra manera. Esto representa una enorme amenaza para la seguridad nacional de Türkiye, y ustedes lo saben".

Además destacó que la organización terrorista PKK también está reconocida como tal por Estados Unidos, que durante años ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por sus líderes. "Mientras exista esta realidad, no es una buena señal que estén trabajando en Siria con la extensión del PKK", añadió Fidan.

"Obama dijo que esto era temporal. Luego llegó Trump. Trump intentó abolir esta política de forma muy sincera varias veces, pero algunos elementos dentro de la administración estadounidense de entonces se resistieron", explicó Fidan.

El ministro expresó su esperanza de que Türkiye y Estados Unidos alcancen el más alto nivel de entendimiento sobre Siria, la lucha contra el terrorismo y la seguridad de los países de la región en esta nueva etapa.

Al señalar los posibles cambios bajo el Gobierno de Trump, Fidan subrayó que el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo estadounidense mantienen una comunicación sólida que funciona como una "diplomacia de atajo" para mejorar las relaciones.