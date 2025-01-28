Colombia y Estados Unidos son viejos aliados. A pesar de la crisis diplomática que se desató entre sus presidentes Gustavo Petro y Donald Trump este domingo por cuenta de dos vuelos con migrantes deportados, los países comparten una relación estructural que se ha extendido por más de 200 años. Es decir que ha sobrevivido a los cambios de gobiernos y de panoramas políticos en cada nación. Aún así, el episodio de este fin de semana, que logró resolverse unas horas después con la intervención de otros funcionarios, marca un hecho sin precedentes entre Washington y Bogotá.
Lo que está en juego para los dos países va mucho más allá de los deportados y el tema de inmigración. Sus lazos comerciales y estratégicos los han acercado durante décadas, y tienen una incidencia directa en la vida cotidiana de sus habitantes. Solo por poner un ejemplo, en medio de la crisis diplomática a muchos les preocupaba la celebración de San Valentín y lo costosas que iban a resultar las flores el 14 de febrero si Trump mantenía su amenaza de imponer un arancel del 50% a los productos colombianos la próxima semana.
¿La razón? Colombia sigue siendo la principal fuente extranjera de flores cortadas para EE.UU. Según el Departamento de Agricultura de este país, hasta noviembre de 2024, las importaciones de flores colombianas superaron los 1.140 millones de dólares, cifra superior a la de todo 2023. Las condiciones climáticas de Colombia la hacen ideal para cultivar flores como rosas y claveles. Además, la industria floral ha sido respaldada por ayuda financiera estadounidense, lo que ha permitido generar empleo para personas desplazadas por la violencia.
"Colombia ha sido históricamente uno de los principales aliados de Estados Unidos. Ese país es nuestro principal socio comercial, nuestra principal fuente de inversión extranjera directa, y esas son cosas que no son fáciles de destruir por Twitter. Creo que la relación es lo suficientemente sólida como para que, aparte de lo que se puedan decir los presidentes, los negocios, el comercio y la inversión van a seguir funcionando bien", señaló el profesor Germán Camilo Prieto, del Departamento de Relaciones Exteriores de la Universidad Javeriana de Bogotá, en conversación con la agencia EFE.
Y anticipó que "esto no va a transcender" porque considera que "se trató más de una pelea por Twitter (como se llamaba antes X), que una cuestión de fondo". Aunque sí advirtió que si Petro y Trump siguen enfrentándose por redes sociales "puede haber un deterioro en las relaciones".
¿Qué pasó exactamente entre Petro y Trump?
La confrontación entre Gustavo Petro y Donald Trump se originó en redes sociales. Específicamente en lo que publicó el mandatario colombiano a las 3:46 de la mañana, revocando la autorización para el ingreso de dos aviones militares estadounidenses con migrantes deportados. En su mensaje exigía garantías de un "trato digno" a los colombianos.
Sus palabras desataron una respuesta inmediata y contundente desde la Casa Blanca: Trump ordenó aranceles del 25% a los productos colombianos y adelantó que se duplicarían en una semana, además de otras sanciones económicas.
Entonces, Petro no tardó en responder. Bajo el principio de reciprocidad, instruyó al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, a "elevar los aranceles de importaciones desde los EE.UU. en un 25 %".
Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dio un paso más al ordenar "la suspensión inmediata de la emisión de visas en la sección consular de la embajada de Estados Unidos en Bogotá". Esto dejó a miles de colombianos sin sus citas programadas y bajo un manto de incertidumbre.
Finalmente, y tras horas de tensión, la Casa Blanca declaró cerrado el conflicto, asegurando que el Gobierno colombiano aceptaba "todos los términos del presidente Trump". Por su parte, Bogotá publicó un escueto comunicado en el que afirmaba que se había "superado el impasse con el Gobierno de Estados Unidos", aunque no se dieron detalles sobre el acuerdo alcanzado.
El comercio entre Estados Unidos y Colombia
Estados Unidos es el principal aliado comercial de Colombia, mientras que el país sudamericano ocupa el puesto 23 en el listado de los socios comerciales de Washington. Entre los productos que Colombia más exporta destacan petróleo refinado, oro, aluminio, carbón y café. Por otro lado, el maíz se posiciona como uno de los principales productos que el país sudamericano importa desde EE.UU.
El petróleo es la principal exportación de Colombia a Estados Unidos. Hasta noviembre de 2024, Washington había importado 70 millones de barriles de crudo colombiano. En 2023, las importaciones de crudo colombiano sumaron 5.600 millones de dólares, consolidando al país como la sexta fuente de crudo más importante para EE.UU., con una participación superior al 3% en las importaciones totales.
Además del comercio, Estados Unidos se mantiene como el principal inversor histórico de Colombia. La inversión al tercer trimestre de 2024 fue de 4.163 millones de dólares, representando el 42% de los 9.953 millones de dólares que recibió el país en ese periodo, según destacó AmCham Colombia.
Entre enero y noviembre de 2024, Colombia exportó 13.106 millones de dólares a EE.UU., lo que supuso el 29% de las ventas totales del país al exterior, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), citadas por la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham Colombia). Un promedio de más de 3.000 empresas colombianas exportan productos a Estados Unidos cada año, lo que equivale al 35% del total de exportadoras del país, según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Restablecer la confianza
De hecho, la presidenta de Amcham Colombia, María Claudia Lacouture, destacó que el siguiente paso en la relación de los dos países es el restablecimiento de la confianza. "Si bien ambos Gobiernos han alcanzado un acuerdo para facilitar el regreso de colombianos deportados, dentro de la potestad del Gobierno de EE.UU. el siguiente paso es el restablecimiento de la confianza y el trabajo conjunto de todos los sectores para superar completamente la tensión, un proceso que será gradual", dijo.
También agregó que "lo más relevante que quedó demostrado ayer es que la relación entre Colombia y Estados Unidos trasciende a los presidentes de ambos países". En esa línea mencionó que en medio del enfrentamiento de Petro y Trump fue clave “el papel del sector privado y el trabajo coordinado con los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos para advertir sobre el fuerte impacto de la imposición de aranceles".
Según Lacouture, si se hacía efectivo el arancel del 25% para productos colombianos con el que amenazó Trump el impacto será inmediato y devastador". “Solo en café, más de 500.000 familias dependen de este sector. En flores, miles de madres cabeza de familia perderían su sustento. Y así podemos seguir sumando sectores que se verán golpeados", detalló.
En la misma línea, el profesor Manuel Alejandro Rayrán, investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, explicó a EFE que el incremento de los aranceles hubiera afectado los costos de "los insumos agrícolas que Colombia le compra a Estados Unidos".
"En el plano de la economía hubiera sido un daño abismal que se sumaría a que el viernes el presidente Trump congeló el funcionamiento por 90 días de USAID(Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) (...) que tiene una importante participación en Colombia con proyectos en los territorios", detalló Rayrán.
“Este tipo de medidas habría generado un daño abismal a las relaciones económicas, sumándose a las dificultades derivadas de la congelación de proyectos de desarrollo en Colombia", añadió.
La importancia de la diplomacia
Tanto Rayrán como el profesor Pietro destacaron la importancia de la diplomacia en un altercado como el que protagonizaron Petro y Trump.
"Cuando el cuerpo diplomático de ambos países se sentó a conversar, no por Twitter sino por teléfono, resolvieron las cosas", expresó Prieto.
En ese sentido, el experto de la Universidad Javeriana destacó que el canciller saliente de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y el embajador en Washington, Daniel García-Peña, viajen a Estados Unidos para dialogar con funcionarios del Departamento de Estado.
Rayran, por su parte, señaló que este viaje será importante porque permitirá "construir una hoja de ruta entre ambas naciones para saber cómo será el trato no solamente en temas migratorios, sino también escuchar la agenda política del presidente Trump en relación con Colombia".