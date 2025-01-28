En Gökova Bay, un pequeño pueblo costero en Muğla, Türkiye, ubicado en el estrecho golfo del mar Egeo, creció una guardiana del mar llamada Ayşenur Ölmez. "De niña, el mar era mi mundo”, recuerda en conversación con TRT Español. “Me daba paz y me hacía sentir segura".

Su rutina incluía paseos por la costa, pescar con la familia y nadar en la bahía. Hoy, a sus 28 años, la confianza de Ayşenur refleja los años que ha pasado bajo el sol del Egeo, navegando sus cálidas aguas. Ella ha sellado un compromiso de larga data con la protección del medioambiente marino.

El mar ya no es lo que era

Como la mayoría de su familia, Ayşenur comenzó su carrera como pescadora a los 12 años. Luego, en 2021, se graduó en lengua turca en la Universidad Muğla Sitki Koçman.

Después de completar sus estudios, el deseo de regresar al océano fue demasiado fuerte. Y, así, Ayşenur volvió a Gökova Bay. Aguardaba, tras una estadía lejos de casa, reencontrarse con el mar vírgen que había visitado de niña, pero algo había cambiado. Y no era bueno.

"Las aguas claras que antes reflejaban el cielo ahora ahora estaban llenas de residuos”, recuerda, “y los peces que solían poblar la bahía comenzaron a desaparecer".

Las especies invasoras y la contaminación provocada por los turistas empezaron a afectar la vida en la zona. Lo que incluyó a poblaciones de peces y especies como la Posidonia oceánica, una planta submarina vital para los ecosistemas marinos. "Esto representa una amenaza seria para todo el ecosistema marino", advierte Ayşenur.

Y así fue cómo, ante el panorama desolador de un océano acechado por basura y extinción, Ayşenur decidió convertirse en guardiana del mar.

De la pesca a la conservación

"El primer paso fue el más difícil para mí”, explica. “Hacer la transición de la pesca a la conservación no fue una decisión fácil".

Luego se sumó la Mediterranean Conservation Society (MCS), una organización sin fines de lucro que desde 2012 se dedica a salvaguardar el medioambiente marino en el mar Mediterráneo de Türkiye.

Con el tiempo, Ayşenur asumió el papel de organizadora de guardianes marinos para hacer cumplir las medidas de conservación. Esto marcó el comienzo de una nueva fase en su carrera: se transformó en la primera mujer guardiana del mar de su país.