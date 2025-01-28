La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que más de 4.000 migrantes han sido deportados a su país desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo el pasado 20 de enero.

“Del 20 al 26 de enero se han recibido 4.094 personas, la gran mayoría de ellos mexicanos y mexicanas", señaló Sheinbaum este lunes, durante su conferencia de prensa habitual.

Los inflexibles esfuerzos de Trump para expulsar a tantos inmigrantes como sea posible han encendido las alarmas en la frontera sur de EE.UU. Durante su primera semana en el poder, Trump derogó las vías legales para que los inmigrantes pudieron ingresar al territorio estadounidense, como la aplicación CBPOne, mientras desplegaba a 1.500 militares adicionales para resguardar la frontera.

Sin embargo, según informó Sheinbaum, la cifra de mexicanos deportados durante la primera semana del Gobierno de Trump no fue superior a la de años anteriores. “Hasta ahora no ha habido un incremento sustantivo (de deportaciones), (hubo) unos días que disminuyó con la entrada del presidente Trump, pero si lo tomamos por semana es un número que en otras ocasiones ha tenido nuestro país”, explicó.

Luego añadió: "Algo muy importante es que esto no es nuevo... México tiene una historia significativa de repatriación y relaciones con Estados Unidos. Los presidentes anteriores han lidiado con eso, y el presidente Andrés Manuel López Obrador también lo hizo, primero con la administración Trump y luego con la administración Biden".

Los mexicanos son el mayor grupo demográfico de inmigrantes hispanos que viven en Estados Unidos, representando el 60% de la población hispana, según el Instituto de Investigación Pew.

"México te abraza"

El Gobierno de Sheinbaum ha implementado un plan de contingencia para recibir a los inmigrantes mexicanos repatriados por las autoridades de EE.UU., llamado "México te abraza". Se trata de una estrategia que busca ofrecer ayuda financiera e incluso empleo a los inmigrantes mexicanos deportados.

El 26 de enero, durante una conferencia de prensa, Sheinbaum elogió a los trabajadores mexicanos en EE.UU., calificándolos como la fuerza impulsora detrás del poder de la economía estadounidense.