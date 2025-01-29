Los recientes desarrollos en Oriente Medio no auguran un buen panorama para Irán: desde el debilitamiento de Hezbollah, grupo al que ha respaldado, en Líbano hasta la caída en Siria de su aliado Bashar Al-Assad.

Tras una década de política poderosa, los expertos proyectan un posible retroceso de Irán en Oriente Medio durante los próximos meses. Esto coincide con el aumento de la influencia política de Türkiye en diversas áreas. Entre ellas Siria, donde el gobierno actual mantiene buenas relaciones con Ankara, hasta el Cáucaso, una región turbulenta donde la alianza turco-azerbaiyana ha podido afianzarse aún más luego de que la región de Karabaj fuera liberada de las manos de Armenia en 2020.

La influencia de Türkiye aumenta tanto en Oriente Medio como en Asia Central, hogar ancestral de los turcos y una región rica en recursos energéticos como gas, petróleo y uranio. En medio de estos cambios, Teherán replantea su papel en el Cáucaso y reevalúa su oposición a la apertura del estratégico Corredor de Zangezur, una ruta comercial y de transporte que conecta Estambul con Bakú, la capital de Azerbaiyán.

Más allá de “declaraciones políticas”, Irán no puede hacer mucho para bloquear el desarrollo del Corredor de Zangezur, según Zakhid Farrukh Mamedov, profesor de economía internacional en la Universidad Estatal de Economía de Azerbaiyán. El corredor sigue en construcción, pero se espera que la obra termine este año. Su objetivo es unir Europa con Asia Central a través de una ruta terrestre que discurre desde el este de Türkiye hasta el vecino enclave azerbaiyano de Najicheván y, más al este, hasta el mar Caspio a través de las zonas fronterizas entre Armenia e Irán y entre Azerbaiyán e Irán.

Según el profesor Mamedov, se trata de un proyecto demasiado grande para que Irán pueda bloquearlo pues Occidente, Türkiye y Rusia tienen intereses allí.

El corredor es “inevitable”

A pesar de la negativa de Irán a reconocer el paradigma emergente respaldado por potencias regionales e internacionales sobre el desarrollo del Corredor de Zangezur, el proyecto de la ruta terrestre ofrece satisfacer las necesidades económicas esenciales de Caucasia, al aportar estabilidad, paz y crecimiento económico, explica Mamedov.

“Prácticamente todas las personas, desde Estados Unidos hasta Rusia, están de acuerdo con que este corredor es garantía de una prosperidad futura. Es la puerta al futuro”, explica a TRT World Mamedov, también director del Centro Internacional de Investigación Científica sobre Eurasia de la Universidad Estatal de Economía de Azerbaiyán. “No es posible impedir la realización de este proyecto”, insiste.

Y añade que colaborar es una actitud más beneficiosa que oponerse a un proyecto beneficioso para todos, incluido Teherán. "Irán no tiene otra opción que aceptar este proyecto", comenta el economista.

Kamer Kasim, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolu Abant Izzet BaysalIrán, advierte que a pesar del creciente consenso regional sobre la apertura del corredor, Irán “siempre se ha opuesto” al proyecto por motivos de seguridad nacional.

En septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán sugirió que su apertura podría comprometer la integridad territorial de Armenia, algo que Teherán considera una "línea roja".

Irán teme que, si el corredor se activa en la región, “podría cortar su conexión terrestre con Armenia”, aliado de Teherán, subrayó Kasim a TRT World. Además, a Irán le preocupa que el fortalecimiento de la alianza entre Bakú y Ankara a través de esta ruta pueda debilitar su propia influencia regional, pues se consolidaría aún más la conectividad entre Asia Central y Türkiye.

Por eso, Kasim afirma que, a pesar de los temores, el corredor podría beneficiar a Irán, un país que lleva décadas aislado bajo sanciones occidentales, al permitirle acceder a otros Estados regionales con mejores conexiones

Tras su fracaso en Siria, Irán podría llegar a la conclusión de que su guerra con grupos aliados en todo Oriente Medio le cuesta demasiado, algo que pone a prueba su capacidad económica. Y esto, según Kasim, podría obligar a Teherán a replantear su enfoque de proyectos como el Corredor de Zangezur. En cualquier caso, añade, si Armenia se convierte en socio, el corredor podría abrirse sin la participación de Irán.