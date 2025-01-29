ORIENTE MEDIO
Israel permanecerá “indefinidamente” en Altos del Golán ocupados, en Siria
Tel Aviv no planea retirar sus tropas de la zona desmilitarizada en los Altos del Golán ocupados en Siria, según anunció el ministro de Defensa de Israel.
Se ven tanques israelíes en la región de Al Hamadyeh, cerca de los Altos del Golán en Quneitra, Siria, el 16 de enero de 2025. / Foto: AA. / AA
Por Redacción
29 de enero de 2025

Las tropas israelíes que se tomaron la estratégica zona desmilitarizada en los Altos del Golán ocupados, tras la caída de Bashar al Assad en Siria, permanecerán indefinidamente en la cima del monte Hermón. Así lo anunció este martes el ministro de Defensa, Israel Katz, tras visitar a las fuerzas desplegadas allí.

“El ejército israelí permanecerá en la cima del monte Hermón (Jabal al-Sheikh) y en la zona de seguridad de manera indefinida para garantizar la seguridad de las comunidades de los Altos del Golán, del norte y de todos los residentes de Israel”, declaró Katz. Y añadió que Tel Aviv “no permitirá que fuerzas hostiles se establezcan en la zona de seguridad en el sur de Siria… actuaremos contra cualquier amenaza”.

El monte Hermón, una gran cadena de picos nevados que se alza sobre la frontera entre Siria y Líbano, tiene vista sobre Damasco, así como sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel desde la Guerra de los Seis Días de 1967.

Tel Aviv sostiene que sus tropas tomaron posiciones dentro de una zona desmilitarizada en Siria, que estaba bajo supervisión de la ONU, y que algunas unidades han avanzado más allá de sus límites. Anteriormente, funcionarios israelíes habían afirmado que estos movimientos eran limitados y temporales.

La incursión israelí en territorio sirio se ha considerado como una violación de acuerdos internacionales por varios países y por las Naciones Unidas, que ha solicitado la retirada de las tropas.

El ministro Katz añadió que Israel establecerá contacto con “poblaciones amigas” en el sur de Siria, “con un énfasis en la gran comunidad drusa, que mantiene relaciones históricas y estrechos lazos familiares con nuestros hermanos drusos en Israel”.

Transferencia de material militar

Además, el Ejército de Israel anunció en la madrugada del martes que había trasladado e instalado equipamiento militar en la zona desmilitarizada de los Altos del Golán ocupados.

"Como parte del esfuerzo logístico, se proporcionaron equipos a las fuerzas para soportar condiciones climáticas adversas, adaptados específicamente al difícil tiempo en la zona", señaló el ejército en un comunicado publicado en X.

"La respuesta integral también incluyó, entre otras cosas, un edificio médico especializado para tratar lesiones relacionadas con el frío, equipado con las herramientas necesarias, además de cocinas y un comedor para proporcionar comidas calientes a los soldados", añadió el comunicado.

En diciembre de 2024, sacando provecho de la caída del régimen de Bashar al-Assad, Israel amplió su ocupación en los Altos del Golán al apoderarse de la zona desmilitarizada del Monte Hermón.

El 8 de diciembre, día en que los grupos opositores lograron el control de Damasco, las fuerzas israelíes lanzaron extensos ataques aéreos contra Siria, destruyendo sitios militares, armamento e infraestructura, una violación de la soberanía siria que generó condenas internacionales.

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene la intención de retirar a miles de tropas de Siria, según informaron medios israelíes.

KAN, la radio estatal de Israel, reportó que “altos funcionarios de la Casa Blanca transmitieron un mensaje a sus contrapartes israelíes indicando que el presidente Trump tiene la intención de retirar miles de tropas estadounidenses de Siria”.

Y añadió que “la retirada de las fuerzas estadounidenses de Siria despertará preocupaciones significativas en Tel Aviv”.

Según un anuncio del Pentágono en diciembre, EE.UU. tiene desplegados alrededor de 2.000 soldados en Siria.

Las bases militares rusas en en Siria

Rusia declaró este martes que la cuestión de mantener sus bases militares en Siria sigue siendo un asunto que requiere consultas adicionales, mientras una delegación de Moscú sostuvo reuniones con el líder de la nueva administración siria, Ahmed al-Sharaa, en la capital, Damasco.

"Hasta ahora, nada ha cambiado. Este asunto requiere negociaciones adicionales. Acordamos continuar con consultas más profundas sobre cada área de nuestra cooperación", declaró el viceministro de Exteriores de Rusia, Mijaíl Bogdanov, en conversación con medios de comunicación.

Bogdanov destacó que la delegación sostuvo diálogos "constructivos" con la nueva administración durante más de tres horas, y que la parte rusa reafirmó su "inquebrantable apoyo a la unidad, integridad territorial y soberanía de Siria".

Asimismo, subrayó la necesidad de resolver los problemas en Siria a través de un "diálogo político inclusivo".

En este contexto, el viceministro añadió que Rusia estaría complacida de recibir en Moscú al ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad al-Shaibani.

Anteriormente, medios de comunicación rusos informaron que una delegación encabezada por Bogdanov y el enviado especial del Kremlin para Siria, Alexander Lavrentiev, había llegado a Damasco, marcando la primera visita de funcionarios rusos al país desde la caída del régimen de Assad.

FUENTE:TRT Español
