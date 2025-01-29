Las tropas israelíes que se tomaron la estratégica zona desmilitarizada en los Altos del Golán ocupados, tras la caída de Bashar al Assad en Siria, permanecerán indefinidamente en la cima del monte Hermón. Así lo anunció este martes el ministro de Defensa, Israel Katz, tras visitar a las fuerzas desplegadas allí.

“El ejército israelí permanecerá en la cima del monte Hermón (Jabal al-Sheikh) y en la zona de seguridad de manera indefinida para garantizar la seguridad de las comunidades de los Altos del Golán, del norte y de todos los residentes de Israel”, declaró Katz. Y añadió que Tel Aviv “no permitirá que fuerzas hostiles se establezcan en la zona de seguridad en el sur de Siria… actuaremos contra cualquier amenaza”.

El monte Hermón, una gran cadena de picos nevados que se alza sobre la frontera entre Siria y Líbano, tiene vista sobre Damasco, así como sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel desde la Guerra de los Seis Días de 1967.

Tel Aviv sostiene que sus tropas tomaron posiciones dentro de una zona desmilitarizada en Siria, que estaba bajo supervisión de la ONU, y que algunas unidades han avanzado más allá de sus límites. Anteriormente, funcionarios israelíes habían afirmado que estos movimientos eran limitados y temporales.

La incursión israelí en territorio sirio se ha considerado como una violación de acuerdos internacionales por varios países y por las Naciones Unidas, que ha solicitado la retirada de las tropas.

El ministro Katz añadió que Israel establecerá contacto con “poblaciones amigas” en el sur de Siria, “con un énfasis en la gran comunidad drusa, que mantiene relaciones históricas y estrechos lazos familiares con nuestros hermanos drusos en Israel”.

Transferencia de material militar

Además, el Ejército de Israel anunció en la madrugada del martes que había trasladado e instalado equipamiento militar en la zona desmilitarizada de los Altos del Golán ocupados.

"Como parte del esfuerzo logístico, se proporcionaron equipos a las fuerzas para soportar condiciones climáticas adversas, adaptados específicamente al difícil tiempo en la zona", señaló el ejército en un comunicado publicado en X.

"La respuesta integral también incluyó, entre otras cosas, un edificio médico especializado para tratar lesiones relacionadas con el frío, equipado con las herramientas necesarias, además de cocinas y un comedor para proporcionar comidas calientes a los soldados", añadió el comunicado.

En diciembre de 2024, sacando provecho de la caída del régimen de Bashar al-Assad, Israel amplió su ocupación en los Altos del Golán al apoderarse de la zona desmilitarizada del Monte Hermón.

El 8 de diciembre, día en que los grupos opositores lograron el control de Damasco, las fuerzas israelíes lanzaron extensos ataques aéreos contra Siria, destruyendo sitios militares, armamento e infraestructura, una violación de la soberanía siria que generó condenas internacionales.