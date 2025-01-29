El devastador bloqueo israelí sobre Gaza deja a miles de mujeres embarazadas sin atención médica ni alimentación adecuada, lo que genera complicaciones y un aumento alarmante de abortos espontáneos.
La despiadada ofensiva de Israel contra Gaza ha tenido un impacto especialmente devastador sobre las mujeres embarazadas, muchas de las cuales han sufrido abortos espontáneos, infecciones urinarias, anemia y otras complicaciones graves de salud debido a la falta de atención médica y escasez de recursos, según reveló un nuevo informe de la organización Human Rights Watch (HRW).
El informe, titulado "‘Cinco bebés en una incubadora’: violaciones a los derechos de mujeres embarazadas en el contexto del ataque de Israel en Gaza", denuncia el bloqueo ilegal impuesto por Israel que ha suspendido el acceso a agua, alimentos y electricidad. Y señala que al utilizar el hambre como arma de guerra y atacar el sistema de salud, Tel Aviv viola el derecho de las mujeres embarazadas y sus hijos a la atención prenatal y posnatal.
Las cifras citadas por HRW son alarmantes: hasta enero de 2025, la atención obstétrica y neonatal de emergencia sólo estaba disponible en siete de los 18 hospitales que operan parcialmente, cuatro de los 11 hospitales de campaña y un centro de salud comunitario.
Además, el informe advirtió que la prohibición israelí contra la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que entrará en vigor esta semana, obstaculizará gravemente la entrega de ayuda humanitaria en la devastada región.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó en diciembre de 2024 la falta de 19 tipos de equipos médicos y 24 tipos de medicamentos necesarios para la atención prenatal, del parto y posnatal que escaseaban y se necesitaban con urgencia en diciembre de 2024.
A lo que se suma que, expertos en salud materna, reportaron en julio del año pasado que la tasa de abortos espontáneos en Gaza había aumentado hasta un 300% desde el 7 de octubre de 2023.
“Me estaba muriendo de hambre”
Una mujer de 31 años, que tenía dos meses de embarazo cuando comenzó la ofensiva israelí contra Gaza, relató que su familia tenía dificultades para encontrar comida. “Me estaba muriendo de hambre. Todos sufríamos hambruna en el norte de Gaza. No teníamos gas para cocinar. Perdí mucho peso”, dijo.
Se trasladó a Rafah y visitó a un médico en su clínica privada para una revisión, pero él no pudo hacerle ningún examen más allá de un ultrasonido.
Mujeres como ella son dadas de alta en hospitales abarrotados, apenas pocas horas después de dar a luz, para abrir espacio a otros pacientes, muchos de ellos víctimas de los bombardeos de Israel.
Las complicaciones que enfrentan las mujeres embarazadas
En 2024, ONU Mujeres realizó una encuesta a 305 mujeres en Gaza, incluyendo 37 embarazadas. Entre ellas, el 68% había experimentado complicaciones médicas. Dentro de ese 68%, el 92% reportó infecciones urinarias, el 76% anemia, el 44% trastornos de hipertensión, y el 28% parto prematuro. También reportaron hemorragias (20%), sangrado severo (16%) y bebés nacidos muertos (12%).
Además, el Fondo de Población de las Naciones Unidas informó que a finales de diciembre de 2024, más de 48.000 mujeres embarazadas enfrentaban inseguridad alimentaria de emergencia y catastrófica.
Ante estas difíciles condiciones, a las mujeres embarazadas les cuesta mantener una nutrición adecuada durante el embarazo y el posparto, lo cual es esencial para su bienestar y el desarrollo del feto.
“Cuatro o cinco bebés en una sola incubadora”
En Gaza, la situación para los recién nacidos prematuros es igual de alarmante. Los hospitales tienen dificultades para atender la cantidad de bebés que requieren cuidados intensivos neonatales.
El doctor Ahmed Al Shaer, del hospital de maternidad Al Helal Al Emirati en Rafah, explicó que tienen tan pocas incubadoras y tantos bebés prematuros que “tenemos que poner cuatro o cinco bebés en una incubadora. La mayoría no sobrevive”.
Los expertos médicos advirtieron que el riesgo de infecciones es extremadamente alto, especialmente cuando los equipos médicos no pueden ser debidamente esterilizados debido a la falta de recursos.
Destrucción en el hospital Al Shifa en Gaza excede el 95%
En medio de la crisis, el hospital Al Shifa, la mayor instalación médica en Gaza, ha sido destruido en más de un 95% debido a los repetidos ataques israelíes, que arrasaron e incendiaron sus terrenos durante los 15 meses de genocidio.
A pesar de la devastación, el hospital sigue operando parcialmente, con solo un 5% de sus instalaciones rehabilitadas, según informó Munir al-Bursh, director general del Ministerio de Salud de Gaza, a la agencia de noticias Anadolu.
Al Bursh detalló que el ministerio "reparó el antiguo edificio de la clínica ambulatoria, que estaba en desuso antes de la ofensiva, y lo convirtió en un departamento de recepción y emergencias". Además, fue equipado con unas 30 camas para el cuidado de pacientes.
Sin embargo, el hospital enfrenta una grave escasez de medicamentos, que ha superado el 60%, y una falta de suministros médicos que alcanza el 80%. El ministro destacó los enormes desafíos que enfrentan los equipos médicos en Gaza, en medio de la destrucción del sistema de salud.
Un regreso agridulce entre escombros y falta de recursos
Desde que se implementó el acuerdo de alto el fuego en Gaza el 19 de enero, más de 300.000 palestinos desplazados han regresado al norte del enclave, pero las difíciles condiciones de vida opacan la alegría de volver. Los palestinos se han encontrado con una devastación masiva y ausencia de servicios básicos como agua potable y refugio.
"No hay condiciones mínimas de vida en el norte de Gaza", dijo Haitham Enseiw, quien regresó a Beit Hanoun. A pesar de la falta de recursos, muchos palestinos decidieron volver como un acto de resistencia ante la ocupación israelí. Enseiw explicó que su familia de 15 miembros vive en una tienda de campaña cerca de las ruinas de su hogar y debe recorrer más de 10 kilómetros en carreta para conseguir agua.
En el campo de refugiados de Yabalia, la familia Najjar también enfrenta la falta de recursos básicos, como agua, redes de alcantarillado, alimentos y ropa de cama. “Regresamos porque no tenemos alternativa”, dijo Majida Najjar.
Ante la escasez de refugios en el norte, el Ministerio de Desarrollo Social de Gaza instó a los retornados a traer sus propias tiendas y pidió presión internacional para permitir la entrada de carpas.
Türkiye envía nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Gaza
Türkiye envió el catorceavo barco de ayuda humanitaria para asistir a los palestinos desplazados en Gaza, anunció el ministro del Interior, Ali Yerlikaya.
"Para sanar las heridas de nuestros hermanos en Gaza y satisfacer sus necesidades de refugio temporal, hemos lanzado nuestro #BarcoDeLaBondad", escribió en X.
El cargamento incluye 10.460 tiendas de campaña, 14.350 mantas, 20 unidades portátiles de baño y ducha, y 300 generadores, con un peso total de 871 toneladas en ayuda humanitaria.
Yerlikaya reafirmó el compromiso de Türkiye con el pueblo palestino: “Como en el pasado, hoy seguimos apoyando a los necesitados y extendiendo la mano amiga de nuestra noble nación”.
Un desastre humanitario
El acuerdo de alto el fuego buscó detener la ofensiva israelí en Gaza que mató a más de 47.300 personas y dejó al menos 111.400 heridos, en su mayoría mujeres y niños, desde el 7 de octubre de 2023.
Más de 11.000 personas siguen desaparecidas, mientras la destrucción y la crisis humanitaria han cobrado la vida de muchos ancianos y niños, en lo que representa una de las peores catástrofes humanitarias del mundo.
En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.
Además, Israel enfrenta un juicio por genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva genocida contra el enclave.