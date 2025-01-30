TÜRKİYE
Türkiye, Azerbaiyán y Uzbekistán fortalecen cooperación económica
Nueve ministros de los tres países se reunieron en Ankara para abordar proyectos de infraestructura y esfuerzos de facilitación comercial que mejoren la conectividad regional.
El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, ha subrayado que Türkiye, Azerbaiyán y Uzbekistán seguirán trabajando juntos para mejorar la prosperidad regional y garantizar la estabilidad a largo plazo. / Foto: AA / AA
Por Redacción
30 de enero de 2025

Türkiye, Azerbaiyán y Uzbekistán reafirmaron su compromiso de fortalecer los lazos económicos y la cooperación regional, centrándose en el comercio, la inversión y las rutas de tránsito.

En una reunión trilateral en Ankara, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, enfatizó que el corredor económico más confiable y rápido entre Asia y Europa pasa por Asia Central, el mar Caspio, el Cáucaso Sur y Türkiye.

La reunión contó con la presencia de nueve ministros de las tres naciones, quienes abordaron proyectos de infraestructura y esfuerzos de facilitación comercial para mejorar la conectividad regional.

Una ruta comercial clave

Fidan destacó las interrupciones actuales en las cadenas de suministro globales debido a la pandemia de COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Estos desafíos, dijo, han subrayado la importancia estratégica del Corredor Medio, que une Asia con Europa a través de Türkiye.

“El Corredor Medio sigue siendo la ruta más eficiente para el comercio entre Asia y Europa”, dijo Fidan. En esa línea agregó que Türkiye, Azerbaiyán y Uzbekistán se encuentran en el corazón de esta ruta comercial clave.

Firma de la Declaración de Ankara

Tras las conversaciones, los tres países firmaron la Declaración de Ankara, comprometiéndose a una cooperación más extensa en comercio, logística e infraestructura de transporte.

Según Fidan, el acuerdo incluye modernizar la infraestructura a lo largo del Corredor Medio, armonizar los procedimientos aduaneros para facilitar el comercio, expandir los servicios digitales en el comercio y eliminar gradualmente las barreras comerciales entre las naciones.

Además, se acordó un plan de acción, que describe una hoja de ruta para implementar estas iniciativas en los próximos años.

Desafíos geopolíticos y cooperación regional

Fidan también abordó preocupaciones geopolíticas más amplias, enfatizando la necesidad de una cooperación más fuerte entre las naciones túrquicas en medio de desafíos globales como las crisis energéticas, la migración irregular y las amenazas a la seguridad.

"La necesidad de unidad y solidaridad dentro del mundo túrquico está creciendo", dijo, y señaló que la Organización de Estados Túrquicos (OET) desempeña un papel vital para abordar estas cuestiones.

Apoyo a los esfuerzos de paz global

Durante la reunión, las tres naciones también reafirmaron sus posiciones sobre los principales conflictos internacionales.

Türkiye, Azerbaiyán y Uzbekistán reafirmaron sus posiciones sobre los principales conflictos internacionales, haciendo hincapié en las soluciones diplomáticas y la cooperación regional.

Las tres naciones expresaron su apoyo a una paz justa y duradera en Ucrania, abogaron por la estabilidad regional y el compromiso internacional con Afganistán, y reafirmaron su respaldo a una solución de dos Estados para Israel y Palestina basada en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital de Palestina.

Además, se comprometieron a apoyar la reconstrucción y la reintegración de Siria a la comunidad internacional. Fidan destacó que Türkiye, Azerbaiyán y Uzbekistán seguirán trabajando juntos para mejorar la prosperidad regional y garantizar la estabilidad a largo plazo.

Señaló que el mecanismo trilateral servirá como plataforma para la colaboración económica y la coordinación geopolítica en los próximos años.

FUENTE:TRT Español
