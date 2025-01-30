Entre las atrocidades del régimen de la familia Al-Assad, que lideró Siria con mano dura durante cinco décadas, acaba de salir a la luz un protagonista que había permanecido en las sombras. Alois Brunner, el arquitecto del sistema policíaco de detención arbitraria y tortura en Siria, cuyo pasado era una incógnita. Hasta ahora.

Una investigación de años de Hedi Aouidj y Mathieu Palain, periodistas franceses de la revista Revue XXI, a la cual tuvo acceso TRT Español, reconstruyó el hilo que conecta a Brunner con el nazismo, e ilustran el paralelismo de brutalidad entre los calabozos de Siria, y el horror de los campos de concentración nazi.

Brunner, excapitán de la SS de Adolf Hitler a quien Adolf Eichmann –el infame arquitecto del Holocausto– consideraba su “mano derecha”, se dio a la fuga alterando su identidad una vez caído el nazismo, y con los jerarcas juzgados y condenados.

A Brunner se le adjudica el haber enviado a campos de exterminio a 128.500 judíos. Su grado de salvajismo llamó la atención incluso de Simon Wiesenthal, el perseguidor de nazis. "Entre los criminales del Tercer Reich que aún siguen vivos, Alois Brunner es sin duda el peor”, lo describió en sus memorias. “Mientras Adolf Eichmann elaboraba el plan del Estado Mayor para el exterminio de los judíos, Alois Brunner lo ejecutaba".

Durante años, Aouidj y Paladin reunieron las piezas sueltas del escurridizo excapitán de la SS. Volaron a Alemania, Estambul y Jordania. Entrevistaron a quienes lo conocieron de cerca y pudieron así brindar una imagen más clara del fugitivo nazi y su influencia sobre el régimen de la familia Assad.

“Brunner entrenó a los grandes nombres del régimen en la época de Hafez al-Hassad”, explica Aouidj a TRT Español. “Esto sin duda tuvo un papel en la implementación de la tortura”.

Ahora bien, ¿cómo pudo un fugitivo nazi establecerse en un país árabe, abriéndose paso hasta el círculo más íntimo de la autocracia del país y desempeñar un papel protagónico en uno de los capítulos más oscuros de la historia de Oriente Medio?

La fuga a Damasco y la carta bomba que determinó su destino

Tras la derrota de Hitler y la disolución del Tercer Reich, Brunner sabía que era un hombre perseguido. Viajando con la protección de documentos falsos –se hacía llamar Georg Fischer–, huyó a Siria al final de la década de 1950.

Sus viajes no pasaron desapercibidos. En 1961, en la oficina de correos de Damasco, un paquete con explosivos lo dejó ciego de un ojo. Nunca se ha confirmado quién hizo el envío, pero el informe de Aouidj y Palain señala que el ataque tenía indicios de una operación del Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Brunner concluyó que había sido descubierto y que nunca podría salir con seguridad de Siria.

En 1966, un golpe militar llevó al partido Baaz al poder en Damasco. Cinco años después, otro golpe puso al entonces joven oficial Hafez al-Assad en el gobierno. Allí, un asesor extranjero de pasado incierto desempeñaría un rol decisivo en la construcción del régimen de control de Assad: Alois Brunner.

“Con su ayuda, el nuevo presidente sirio estableció un aparato represivo de una eficacia poco común. Complejo, dividido en numerosas ramas que se vigilaban y espiaban entre sí, y operando sobre la base de una compartimentación absoluta”, añade el informe. “Este aparato fue construido sobre un principio: controlar el país mediante el uso del terror ilimitado”.

Terror institucionalizado

En Siria, el carácter aleatorio y arbitrario de la violencia fue intencional. Este sistema de peligro inminente y la amenaza de ser arrestado por las fuerzas de seguridad del régimen mantuvieron a todo el país “aterrado desde la cuna hasta la tumba", según un activista opositor entrevistado por AFP.

Estudiantes de secundaria sacados de las aulas por agentes de seguridad sin motivo aparente. Un joven arrestado por visitar a un tío que vivía cerca del territorio controlado por los rebeldes. Una madre, un padre y sus seis hijas, de entre 1 y 13 años –la más pequeña todavía con pañales–, secuestrados en 2013 por preparar cestas de comida para vecinos necesitados. Un niño de 13 años arrestado y torturado hasta la muerte por caminar por una calle adyacente a una protesta antigubernamental.

¿Es posible que un solo hombre ejerciera una influencia desproporcionada del mal sobre todo un país?

“Alois Brunner es el fundador de este sistema”, afirma Nadim Houry, un investigador que pasó una década estudiando el sistema de seguridad de Siria. Sus hallazgos fueron publicados en The Archipelago of Torture, una investigación de 81 páginas para la ONG Observatorio de Derechos Humanos. Houry fue entrevistado en el informe de Aouidj y Paladin, y cuando se le preguntó sobre la complicidad del nazi en el sisteme de represión, contestó: “Se dice es que los alemanes entrenaron al Mujabarat”, utilizando la palabra árabe que se traduce como “servicios de inteligencia”.