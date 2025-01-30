El tercer intercambio de prisioneros entre Israel y el grupo de resistencia palestino Hamás, como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza, comenzó este jueves con la liberación de Agam Berger, una mujer soldado israelí. Berger fue entregada por Hamás a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la zona de Al-Razan, en el campo de refugiados de Yabalia de Gaza, informó un reportero de la agencia de noticias Anadolu.

Por su parte, el ejército israelí confirmó que recibió a la soldado Berger y que será trasladada desde Gaza a una instalación militar cerca del asentamiento fronterizo de Re’im para un chequeo inicial.

Horas después, la rehén israelí Arbel Yehud, sobre quien Tel Aviv pidió explicaciones a Hamás durante el fin de semana, fue entregada también al CICR, de acuerdo al informe del Canal 12 de Israel. Imágenes de este medio mostraron a Yehud rodeada por una multitud y la resistencia palestina en una escena en el sur de Gaza.

Para la tarde de este jueves, Hamás ya había liberado a un tercer rehén israelí, Gadi Moshe Mozes, además de otros cinco de otra nacionalidad, para un tota del ocho. La Radio del Ejército de Israel había reportado previamente que el grupo de resistencia entregaría a cinco ciudadanos tailandeses.

Se espera que a cambio Tel Aviv libere a 110 prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes. La Oficina de Prensa de Prisioneros dijo que entre los que serán liberados hay 32 detenidos que cumplen cadena perpetua, 48 con sentencias largas y 30 menores.

Zakaria Zubeidi, un destacado exlíder de la resistencia palestina y director de teatro, también se encuentra en la lista de los prisioneros que Israel entregará este jueves.En 2019, tras haber cumplido varios años en prisión, Zubeidi fue arrestado nuevamente por Israel bajo la acusación de estar involucrado en ataques armados contra autobuses de colonos sionistas ilegales en la Cisjordania ocupada. Los ataques no dejaron heridos.

Sin embargo, Zubeidi ha permanecido en prisión a la espera de juicio. Él niega los cargos y sostiene que su labor se ha centrado en el activismo político como miembro de Fatah y de un grupo de apoyo a prisioneros.

Hasta el momento, en virtud del acuerdo, ocho rehenes israelíes, entre ellos cuatro mujeres soldados, han sido liberados a cambio de 290 prisioneros palestinos. Está previsto que en la primera fase del acuerdo se liberen a 33 rehenes israelíes a cambio de entre 1.700 y 2.000 detenidos palestinos.

El pasado 19 de enero entró en vigor la primera etapa de seis semanas contemplada en el acuerdo de cese del fuego en Gaza, que puso fin a la ofensiva genocida de Israel después de 15 meses. Las bombas del Ejército de Israel mataron a más de 47.400 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y dejaron heridos a más de 111.400 desde el 7 de octubre de 2023.

En noviembre del año pasado, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.

Israel también enfrenta una acusación de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva contra el enclave.