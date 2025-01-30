El tercer intercambio de prisioneros entre Israel y el grupo de resistencia palestino Hamás, como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza, comenzó este jueves con la liberación de Agam Berger, una mujer soldado israelí. Berger fue entregada por Hamás a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la zona de Al-Razan, en el campo de refugiados de Yabalia de Gaza, informó un reportero de la agencia de noticias Anadolu.
Por su parte, el ejército israelí confirmó que recibió a la soldado Berger y que será trasladada desde Gaza a una instalación militar cerca del asentamiento fronterizo de Re’im para un chequeo inicial.
Horas después, la rehén israelí Arbel Yehud, sobre quien Tel Aviv pidió explicaciones a Hamás durante el fin de semana, fue entregada también al CICR, de acuerdo al informe del Canal 12 de Israel. Imágenes de este medio mostraron a Yehud rodeada por una multitud y la resistencia palestina en una escena en el sur de Gaza.
Para la tarde de este jueves, Hamás ya había liberado a un tercer rehén israelí, Gadi Moshe Mozes, además de otros cinco de otra nacionalidad, para un tota del ocho. La Radio del Ejército de Israel había reportado previamente que el grupo de resistencia entregaría a cinco ciudadanos tailandeses.
Se espera que a cambio Tel Aviv libere a 110 prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes. La Oficina de Prensa de Prisioneros dijo que entre los que serán liberados hay 32 detenidos que cumplen cadena perpetua, 48 con sentencias largas y 30 menores.
Zakaria Zubeidi, un destacado exlíder de la resistencia palestina y director de teatro, también se encuentra en la lista de los prisioneros que Israel entregará este jueves.En 2019, tras haber cumplido varios años en prisión, Zubeidi fue arrestado nuevamente por Israel bajo la acusación de estar involucrado en ataques armados contra autobuses de colonos sionistas ilegales en la Cisjordania ocupada. Los ataques no dejaron heridos.
Sin embargo, Zubeidi ha permanecido en prisión a la espera de juicio. Él niega los cargos y sostiene que su labor se ha centrado en el activismo político como miembro de Fatah y de un grupo de apoyo a prisioneros.
Hasta el momento, en virtud del acuerdo, ocho rehenes israelíes, entre ellos cuatro mujeres soldados, han sido liberados a cambio de 290 prisioneros palestinos. Está previsto que en la primera fase del acuerdo se liberen a 33 rehenes israelíes a cambio de entre 1.700 y 2.000 detenidos palestinos.
El pasado 19 de enero entró en vigor la primera etapa de seis semanas contemplada en el acuerdo de cese del fuego en Gaza, que puso fin a la ofensiva genocida de Israel después de 15 meses. Las bombas del Ejército de Israel mataron a más de 47.400 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y dejaron heridos a más de 111.400 desde el 7 de octubre de 2023.
En noviembre del año pasado, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.
Israel también enfrenta una acusación de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva contra el enclave.
Las tensiones antes del intercambio
Desde el anterior intercambio, el pasado sábado, las tensiones entre Israel y Hamás se incrementaron por cuenta de la liberación de Yehud. Ese mismo día, el primer ministro Benjamín Netanyahu amenazó con impedir que los palestinos desplazados regresaran al norte de Gaza, señalando a Hamás de incumplir los términos del intercambio de prisioneros por no liberar a Yehud.
“Según el acuerdo, Israel no permitirá el paso de palestinos al norte de Gaza hasta que se arregle la liberación de la civil Arbel Yehud, que debía ser entregada hoy”, informó la oficina de Netanyahu. En respuesta, Hamás acusó a Tel Aviv de retrasar los términos pactados al no permitir el paso hacia el norte, y advirtió que esto podría tener “repercusiones” para las etapas posteriores del acuerdo.
Egipto, Jordania y España rechazan propuesta de Trump sobre palestinos en Gaza
Tras la propuesta que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado sábado de “limpiar” Gaza y reubicar a los palestinos en países vecinos como Egipto y Jordania, los líderes de estas dos naciones rechazaron dicha posibilidad. Abdel Fattah el Sisi, presidente egipcio, aseguró que su país no participará en el desplazamiento de palestinos, el cual calificó como “un acto de injusticia”.
En su primera respuesta pública al planteamiento de Trump, Sisi señaló: "En cuanto a lo que se dice sobre el desplazamiento de los palestinos, esto nunca podrá ser tolerado ni permitido debido a su impacto en la seguridad nacional egipcia". Y agregó que trabajará con el nuevo presidente de Estados Unidos para alcanzar la paz entre Israel y los palestinos sobre la base de una solución de dos Estados.
Además, una fuente egipcia también negó el martes los informes de los medios sobre una llamada telefónica entre Sisi y Trump sobre el reasentamiento de los palestinos.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, declaró en una conferencia de prensa que los principios del país “son claros, y la posición firme de Jordania para defender la presencia de los palestinos en su tierra sigue siendo inmutable y nunca cambiará”.
En esa línea sostuvo que el rechazo de Jordania al reasentamiento "es firme y esencial para lograr la estabilidad y la paz que todos buscamos". "La solución al problema palestino está en Palestina. Jordania es para los jordanos y Palestina para los palestinos", añadió el ministro.
Por su parte, España también se sumó a las voces de rechazo sobre el traslado de palestinos fuera de Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reiteró que los habitantes del enclave deben quedarse allí. El diplomático explicó que Gaza es parte del futuro Estado palestino y necesita ser controlada por un solo Gobierno.
También aclaró que Gaza y Cisjordania deben ser gobernadas por una única autoridad nacional palestina lo antes posible. Albares insistió en que la Unión Europea (UE) debería centrarse en ayudar de inmediato para remediar la “catástrofe humanitaria” que se está viviendo en el enclave palestino.