Las nuevas autoridades de Siria anunciaron que Ahmed Al-Sharaa —quien tomó el mando tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad en diciembre— fue nombrado presidente interino, informaron los medios estatales del país. Ahora Al-Sharaa tendrá la tarea de formar una legislatura de transición, de acuerdo a los reportes.
Citando al oficial militar Abdel Ghani, la prensa estatal indicó que Al-Sharaa fue designado "presidente del país en la fase de transición". Tras anunciar que el parlamento de la era de Assad había sido disuelto y la Constitución de 2012 suspendida, los reportes agregaron que se autorizó a Al-Sharaa para "formar un consejo legislativo temporal, hasta que se decida una constitución permanente para el país".
Disuelven facciones militares
Las autoridades también anunciaron la disolución de todos los grupos armados involucrados en el derrocamiento de Bashar Al-Assad, así como del ejército y las agencias de seguridad de ese régimen.
“Todas las facciones militares se disolvieron (...) y fueron integradas a instituciones estatales”, informó la agencia de noticias SANA, citando al militar Ghani. Además, se disolvió el partido Baaz que gobernó Siria por décadas.
Declaran 8 de diciembre como día nacional
Ghani también declaró la victoria de la "gran revolución siria", que comenzó en 2011 contra el régimen de Assad, y anunció que el 8 de diciembre será el nuevo día nacional del país. Este cambio reemplaza al antiguo día nacional del partido Baaz, celebrado cada 17 de abril.
"Nosotros, en el Departamento de Operaciones Militares, felicitamos a nuestro gran pueblo sirio por la victoria de su bendita revolución, que constituye la legitimidad de hablar en su nombre". Y agregó: “Declaramos la victoria de la gran revolución siria y consideramos el 8 de diciembre de cada año como el día nacional”.
La proclamación se hizo oficial en un evento celebrado en el Palacio del Pueblo en Damasco, al que asistieron facciones militares y representantes de las fuerzas revolucionarias sirias, según informó la agencia de noticias oficial SANA.
La guerra civil en Siria comenzó en 2011, cuando el régimen de Assad reprimió las protestas pacíficas contra su gobierno. El conflicto, que mató a más de 500.000 personas y desplazó a millones, llegó a su fin con la toma de Damasco el 8 de diciembre de 2024 por parte de grupos opositores.
Ese día Assad, al mando del régimen por casi 25 años, huyó hacia Rusia y terminó el largo poder del partido Baaz en Siria desde 1963.