TÜRKİYE
Türkiye facilita la liberación de rehenes tailandeses en poder de Hamás
La Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye, por orden del presidente Erdogan, ayudó a coordinar la liberación de los rehenes tailandeses en poder de Hamás, que fueron entregados este jueves.
Como resultado de la eficaz diplomacia de inteligencia del MIT, se consiguió la liberación de los cinco rehenes tailandeses. / Foto: AA. / AA
30 de enero de 2025

En línea con la importancia que el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, le ha concedido a la causa palestina, la Organización Nacional de Inteligencia del país (MIT) ha mantenido un compromiso activo con todos los actores pertinentes desde que comenzó el acuerdo de alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás el pasado 19 de enero.

Este rol también se ha extendido a facilitar la liberación de ciudadanos extranjeros tomados por Hamás como rehenes en Gaza, en respuesta a solicitudes de gobiernos extranjeros. En esa línea, por orden de Erdogan, el MIT coordinó estrechamente con sus homólogos de Tailandiala liberación de cinco ciudadanos de ese país en poder del grupo de resistencia palestino.

De hecho, como parte de sus esfuerzos el MIT ha mantenido un contacto permanente con Hamás en relación con los individuos tailandeses tomados como rehenes. Y gracias a la eficaz diplomacia de inteligencia dirigida de la organización, se logró la liberación de cinco de ellos este jueves 30 de enero de 2025.

Este logró evidencia el papel de facilitador y mediador que ha desempeñado MIT, así como su eficaz campaña de diplomacia de inteligencia. A lo que se suma su papel fundamental en la evacuación de civiles heridos y enfermos, así como de ciudadanos turcos residentes en Gaza.

FUENTE:TRT World
