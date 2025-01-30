El nombre de Guantánamo, la prisión militar que EE.UU. abrió en Cuba hace más de 20 años, resuena en la historia reciente como un lugar de tragedia, horror, tortura y silencio. Ahora la infame prisión regresa a los titulares por cuenta del presidente Donald Trump y su anuncio de enviar a “los peores inmigrantes” a ese lugar. El mandatario, que en las menos de dos semanas que lleva en el cargo ha lanzado una andanada de medidas contra la inmigración irregular, le ordenó al Pentágono establecer un centro de detención con capacidad para 30.000 migrantes indocumentados.

"Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan, porque no queremos que regresen", dijo Trump desde la Casa Blanca. Y remató: "Así que los vamos a enviar a Guantánamo. Esto duplicará nuestra capacidad de inmediato. ¿No es cierto? Y es difícil. Es un lugar difícil del que salir".

Una copia del memorando presidencial de Trump señala que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, recibieron instrucciones de "expandir el Centro de Operaciones Migratorias en la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo a su máxima capacidad para proporcionar espacio de detención adicional para extranjeros criminales de alta prioridad con presencia en Estados Unidos". "Este memorando se emite con el fin de detener la invasión fronteriza, desmantelar los cárteles criminales y restaurar la soberanía nacional", añade.

En la red social X, el secretario Hegseth anunció que el Departamento de Defensa "ampliará de inmediato el Centro de Operaciones Migratorias" de Guantánamo "a su capacidad máxima". Por su parte, Tom Homan, el “zar de la frontera” que Trump nombró, señaló en una rueda de prensa que la instalación para migrantes en Guantánamo estará a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Justamente, la agencia que él dirigió durante el primer mandato de Trump de 2017 a 2021. Homan dijo que podrían trasladar por avión "lo peor de lo peor, las amenazas significativas a la seguridad pública" hasta allí. También indicó que en Guantánamo “existe un centro para migrantes. Lleva allí décadas. Lo que vamos a hacer es ampliarlo”.

El cambio de mirada hacia los migrantes

Este anuncio de Trump no solo se alinea con su incisiva promesa de campaña de frenar la inmigración irregular y deportar a 11 millones de personas, sino que también marca el cambio de perspectiva del Gobierno de EE.UU. sobre los migrantes en su territorio. Ya no se trata solo de “devolverlos” a sus países, sino que los “peores” terminarán en Guantánamo, símbolo de sufrimiento por los tratos infames a sus prisioneros.

“En todo el mundo, Guantánamo sigue siendo uno de los símbolos más perdurables de la injusticia, el abuso y el desprecio por el estado de derecho que desató Estados Unidos en respuesta a los ataques del 11 de septiembre”, señaló en 2022 Letta Tayler, directora asociada de Crisis y Conflictos de Human Rights Watch y coautora de un informe sobre los 20 años que en ese entonces cumplía la prisión. “La dependencia del gobierno estadounidense de comisiones militares profundamente defectuosas, junto con otras fallas en el debido proceso, no solo ha violado los derechos de los hombres detenidos en Guantánamo, sino que también ha privado a los sobrevivientes de los ataques del 11 de septiembre y a las familias de las víctimas de su derecho a la justicia”.

Las palabras de Tayler son el eco de todas las denuncias que durante años hicieron organizaciones de derechos humanos por las precarias condiciones de la cárcel. “Estados Unidos ha encarcelado ilegalmente a cientos de hombres musulmanes extranjeros —e incluso niños— en el puesto naval situado en alta mar durante meses o años, casi todos sin cargos en su contra”, reiteró Tayler en un artículo de Human Rights Watch sobre Guantánamo, también de 2022.

La prisión militar de Guantánamo se inauguró en enero de 2002 en una base de Estados Unidos ubicada en una costa del sureste de Cuba, un territorio que La Habana arrendó en virtud de un tratado que data de 1903. El entonces presidente George W. Bush habilitó este centro de detención para recibir a "combatientes enemigos" tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

¿Ya hubo migrantes en Guantánamo?

Durante estas más de dos décadas, a los detenidos allí se les han negado derechos con los que sí cuenta un reo apresado en suelo estadounidense, como el requisito de que se presenten cargos para permanecer tras las rejas.

El diario estadounidense The New York Times informó en septiembre de 2024 que la base militar de Guantánamo también había sido utilizada por décadas por Estados Unidos para detener a migrantes interceptados en el mar, pero en un área separada de la usada para albergar a los acusados de “terrorismo”.