Bajo la excusa de “combatir el antisemitismo”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para deportar a estudiantes y activistas extranjeros que participaron en las protestas propalestinas contra el genocidio de Israel en Gaza.

El documento instruye a los secretarios de Estado, Educación y Seguridad Nacional a solicitar a las universidades de EE.UU. a que vigilen e informen sobre actividades de estudiantes y profesores extranjeros que puedan considerarse antisemitas. ¿El objetivo? Tomar medidas de acuerdo a la ley y, si procede, actuar para expulsarlos del país.

La orden establece varias disposiciones en materia de antisemitismo. Sin embargo, pone el foco especialmente en las protestas que estallaron en abril de 2024 en los campus universitarios de todo Estados Unidos en rechazo a la ofensiva en Gaza y el apoyo de Washington a Israel. Esas manifestaciones se prolongaron durante unos tres meses y dejaron un saldo de unos 3.100 detenidos.

Aunque el documento asume que los manifestantes cometieron actos antisemitas, estos han negado que sus protestas tuvieran esa intención o que apoyaran de alguna forma a Hamás, y sostienen que protestaban contra la ofensiva militar de Tel Aviv.

Una hoja informativa de la orden prometía “una acción inmediata” del Departamento de Justicia para procesar “amenazas terroristas, incendios provocados, vandalismo y violencia contra los judíos estadounidenses”. Además, señalaba que la medida movilizará todos los recursos federales para combatir lo que ha denominado “la explosión del antisemitismo en nuestros campus y calles” desde el 7 de octubre de 2023.

"A todos los residentes extranjeros que se unieron a las protestas”, se leía en el documento, les advertimos: en 2025, los encontraremos y los deportaremos". Citando a Trump, la declaración añadió: "También cancelaré rápidamente las visas de estudiante de todos los simpatizantes de Hamás en los campus universitarios, que se han visto infestados de radicalismo como nunca antes".

La hoja informativa también acusó a los cientos de miles de manifestantes haber “obstruido” el acceso de los estudiantes judíos a sus clases y de “agredir” a los fieles en las sinagogas" además de "vandalizar monumentos y estatuas estadounidenses".

La orden ejecutiva además solicita a las agencias gubernamentales presentar recomendaciones dentro de 60 días sobre las autoridades civiles y penales que podrían utilizarse para combatir el antisemitismo. Sin embargo, no se menciona ninguna acción similar para abordar la creciente islamofobia o racismo antiárabe, fenómenos ampliamente documentados en el país.

Esta medida se suma a otra anunciada por Trump el primer día de su presidencia que, según grupos de derechos humanos, establece las bases para restaurar una prohibición de viaje para personas provenientes de países predominantemente musulmanes o árabes. Dicha prohibición, que otorga mayores facultades para denegar solicitudes de visa y expulsar a individuos bajo criterios ideológicos, ha sido vista como un intento por reforzar una agenda de exclusión.