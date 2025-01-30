MUNDO
4 MIN DE LECTURA
Adiós a amparo migratorio para 600.000 venezolanos en EE.UU.: ¿qué implica?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para venezolanos, que les permitía residir y trabajar legalmente en el país
Adiós a amparo migratorio para 600.000 venezolanos en EE.UU.: ¿qué implica?
Foto de archivo de ciudadanos venezolanos en una manifestación en Doral (Estados Unidos). / Foto: EFE. / Others
Por Redacción

Siguiendo la política drástica que prometió contra la inmigración irregular en Estados Unidos, el Gobierno del presidente Donald Trump anunció la cancelación de un amparo migratorio que protegía a cerca de 600.000 venezolanos de la deportación.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un programa que les permite a personas de varias naciones –entre las que hasta este miércoles estaba Venezuela– que ya vivan en EE.UU. quedarse allí y trabajar legalmente si sus lugares de origen son considerados inseguros por Washington.

El TPS para los venezolanos había sido extendido por el secretario de Seguridad Nacional de Biden, Alejandro Mayorkas, días antes de que terminara el anterior mandato. Mayorkas decidió prorrogarlo por otros 18 meses, hasta 2026. Sin embargo, Noem dio marcha atrás y canceló la protección migratoria.

El cambio entra en vigencia inmediatamente y forma parte de las acciones que ha tomado Trump para cumplir con la reiterada promesa de acabar con la inmigración irregular y llevar a cabo el mayor esfuerzo de deportación masiva en la historia de Estados Unidos.

"La gente de este país los quiere fuera. Quieren que sus comunidades estén seguras", declaró Noem en una entrevista con Fox News. "Hemos parado esto", y "vamos a seguir el procedimiento y evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país", insistió.

Según el Instituto de Investigación Pew, hasta marzo de 2024 en Estados Unidos había 1,2 millones de personas elegibles para el TPS o que se habían beneficiado del programa, siendo los venezolanos el grupo más grande.

¿Qué implica la medida?

RECOMENDADOS

Cancelada la extensión del TPS para venezolanos que había aprobado el Gobierno de Biden hasta octubre de 2026, la protección ahora queda bajos dos designaciones que vencen en plazos diferentes. Una expira en abril y otra en septiembre, lo que deja a los miles de beneficiarios en una situación de incertidumbre.

Si la medida de Trump no se revierte, los venezolanos perderían el derecho a trabajar en EE.UU. y quedarían en riesgo de deportación.

Noem tiene hasta el sábado para establecer las acciones sobre el grupo cuya protección expira en abril y hasta el 12 de julio para aquellos cuya protección finaliza en septiembre. Si no actúa, las protecciones se extenderán automáticamente por otros seis meses.

Las limitaciones en las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Venezuela complican las opciones de deportación.

Las regulaciones federales permiten terminar las extensiones antes de tiempo, aunque esto rara vez se ha hecho. Durante su primer mandato, Trump intentó poner fin a estos amparos, lo que derivó en demandas legales.

La Alianza Nacional TPS, un grupo de defensa de los inmigrantes, anunció este miércoles que está preparada para impugnar esta decisión en los tribunales.

El Congreso creó el TPS en 1990 para evitar deportaciones a países afectados por desastres naturales o conflictos civiles, otorgando a los beneficiarios autorización para trabajar en períodos renovables de hasta 18 meses.

Ahora bien, el TPS otorga un estatus legal temporal, pero no ofrece un camino a la ciudadanía permanente.

FUENTE:TRT Español
Explora
El secretario general de la OTAN agradece a Erdogan la organización de la cumbre en Ankara
Gaza inicia la transición hacia un gobierno de tecnócratas mientras persisten los ataques israelíes
La vida del médico palestino Abu Safiya corre peligro en prisión israelí, alertan organizaciones
Líderes de la OTAN se reúnen en Ankara en una cumbre decisiva para el futuro de la alianza
¿Por qué el delicado equilibrio que mantiene Türkiye es clave para la OTAN?
Por Murat Sofuoglu
Irán vive una jornada de oraciones por el líder Alí Jamenei, en el segundo día de su funeral público
Erdogan advierte que Israel, un "adicto a la guerra", busca “dinamitar” acuerdo entre EE.UU. e Irán
Estados Unidos cumple 250 años, y para millones que cruzaron océanos y tierras no hay certezas
Por Sadiq S Bhat
Mientras multitudes despiden a Alí Jamenei en Irán, Trump dice que pausó diálogos por el funeral
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Comienza en Teherán el funeral de Alí Jamenei con amplia presencia internacional
El apoyo a Palestina deja huella en el Mundial: cinco momentos donde la solidaridad estuvo presente
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Por Abhishek G Bhaya
El Vaticano excomulga a obispos lefebvrianos: quiénes son y qué hay detrás del conflicto
Un atentado con bomba golpea un café en el centro de la capital siria, Damasco