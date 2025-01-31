En medio del dolor y la devastación que Israel ha infligido contra Gaza y Cisjordania ocupada, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) mantiene sus actividades humanitarias en estos territorios a pesar de la prohibición de Tel Aviv para cortar de tajo su operación.

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, aseguró que los equipos de la UNRWA "siguen prestando ayuda y servicios a las comunidades a las que atienden. Las clínicas de esta agencia en Cisjordania (ocupada), incluida Jerusalén Este, están abiertas. Y las operaciones humanitarias en Gaza continúan". "La UNRWA seguirá cumpliendo su mandato, como (su director Philippe) Lazzarini ha dejado muy claro, hasta que ya no pueda hacerlo", añadió.

Sin embargo, Dujarric aclaró que los empleados extranjeros de la agencia en Israel han abandonado el país. En esa línea señaló que ya no hay trabajadores presentes en la sede de la agencia en Jerusalén Este ocupada, cuyas tareas eran principalmente administrativas. Por su parte, los empleados palestinos están trabajando desde otros lugares.

El 30 de enero, entró en vigor la prohibición que Israel aprobó desde octubre pasado contra las operaciones de la UNRWA en su territorio, incluidas Gaza y Cisjordania ocupada. La medida –ampliamente condenada en la comunidad internacional por sus efectos devastadores sobre los palestinos– ordena a Tel Aviv cortar lazos con la agencia, lo que le impide prestar servicios o realizar actividades.

De hecho, ese día, Israel le ordenó a la UNRWA cesar su funcionamiento en Jerusalén Este ocupada, en línea con una directriz que el enviado israelí ante la ONU, Danny Danon, le comunicó al secretario general de la ONU, António Guterres. Danon reiteró que “la UNRWA debe cesar sus operaciones en Jerusalén y evacuar todas las instalaciones en las que opera en la ciudad a más tardar el 30 de enero de 2025".

El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha subrayado en reiteradas ocasiones que la agencia es el "pilar fundamental" de la respuesta humanitaria para los palestinos. Además, "impedir que la UNRWA opere podría sabotear el alto el fuego en Gaza, frustrando una vez más las esperanzas de personas que han enfrentado un sufrimiento indescriptible", señaló el funcionario en relación al acuerdo entre Israel y Hamás.

Por su parte, Türkiye rechazó enérgicamente la decisión de Israel de prohibir la UNRWA, al calificar la acción de flagrante violación del derecho internacional. En un comunicado emitido el jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que la medida forma parte de la política más amplia de ocupación y anexión de Tel Aviv, destinada a desplazar por la fuerza a los palestinos de su propia tierra.

"Esta medida marca una nueva fase en los esfuerzos sistemáticos de Israel por socavar los derechos palestinos", se lee en el comunicado. "También es evidente que, con esta decisión, Israel pretende privar a los refugiados palestinos de su derecho a regresar a su patria".

La suspensión de la UNRWA no solo amenaza con profundizar la difícil situación de los palestinos, sino que también contradice los acuerdos internacionales sobre ayuda humanitaria, dejando inoperante a una de las pocas entidades con la capacidad de responder a las crecientes necesidades de esta población.

Agravar la crisis en territorios palestinos ocupados

La prohibición de la UNRWA afectará gravemente las operaciones humanitarias en Gaza y destará el colapso de los sistemas de salud y educación en Cisjordania ocupada, advirtió un informe publicado el pasado 22 de enero por el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO). La “UNRWA es crucial para algunas de las comunidades más vulnerables de la región”, señaló Jorgen Jensehaugen, investigador sénior de PRIO y coautor del estudio.

La investigación alerta que sustituir los mecanismos de la UNRWA supondría “costos significativos y retrasos”. De hecho, expertos humanitarios estiman que la transición podría tardar entre uno y tres años. También advirtió que los programas educativos podrían ser reemplazados por iniciativas fragmentadas y de menor calidad gestionadas por múltiples agencias.

“El tiempo se agota y, sin una acción global coordinada, las repercusiones serán graves, afectando sobre todo a Gaza, pero también con el potencial de llevar la situación en Cisjordania ocupada al límite”, advirtió Jensehaugen.

Golpe al principal “salvavidas” de los palestinos

Durante casi 70 años, la UNRWA ha sido la encargada de proporcionar ayuda humanitaria y servicios sociales a los refugiados palestinos en distintos territorios. En concreto, refugio, alimentos, agua, atención médica y educación para esta población.