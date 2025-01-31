MUNDO
Trump ordena limitar tratamientos de “afirmación de género” para menores
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los tratamientos de afirmación de género son "destructivos y alteran la vida", tras prohibir el apoyo federal a este tipo de atención médica.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, habla en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca el 21 de enero de 2025, en Washington, DC. / Foto: Jim WATSON. AFP. / AFP
Por Redacción
31 de enero de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prohíbe el apoyo federal a la atención médica de “afirmación de género” para personas menores de 19 años, según la Casa Blanca.

"Es política de Estados Unidos no financiar, patrocinar, promover, ayudar o apoyar la llamada ‘transición’ de un niño de un sexo a otro", dijo Trump este martes, al calificar los tratamientos médicos de este tipo como "destructivos y que alteran la vida".

La medida les ordena a las agencias federales, incluido el Departamento de Salud, que suspenda la cobertura para este tipo de tratamientos a través de los seguros de Medicaid, TRICARE y otros programas bajo la financiación del gobierno.

También insta al Departamento de Justicia a que emprenda acciones legales y presente un proyecto de ley que se oponga a las prácticas médicas de "afirmación de género" para menores.

"Ocurrirá de manera muy inusual"

Trump destacó, además, que trabajará en conjunto con el Congreso para redactar una ley que permita a los padres y a los niños demandar a médicos que hayan realizado cirugías de reafirmación de género.

El lunes, el presidente firmó otra orden ejecutiva que va en la misma línea bajo el título “Defender a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaurar la verdad biológica en el gobierno federal”. Esta medida establece que el gobierno solo reconoce dos sexos biológicos: masculino y femenino, determinados al momento de la concepción.

Trump también también dejó claro en el foro de Davos la semana pasada que bajo su administración “las cirugías de reemplazo de género ocurrirán de manera muy inusual”.

Algunos hospitales suspenden tratamientos de afirmación de género

La orden de Trump llevó a que se empezaran a tomar medidas inmediatas en varios hospitales de Estados Unidos.

En Colorado, Virginia y Washington D.C., instituciones de salud han suspendido temporalmente la atención médica de afirmación de género para menores, a la espera de evaluar el impacto de la directiva presidencial.

Denver Health, por ejemplo, ha dejado de ofrecer cirugías de afirmación de género a menores de 19 años, aunque no está claro si continuará con otros tratamientos, como la terapia hormonal o los bloqueadores de la pubertad.

FUENTE:TRT Español
