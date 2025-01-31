Israel retrasó durante varias horas la liberación de 110 prisioneros palestinos este jueves, luego de que Hamás entregara un total de ocho rehenes: tres israleíes y cinco tailandeses. Este fue el tercer intercambio de prisioneros entre ambas partes, en virtud del acuerdo de alto el fuego en Gaza que entró en vigencia el pasado 19 de enero.

Dos autobuses operados por el Comité Internacional de la Cruz Roja transportaron a los prisioneros desde la cárcel militar israelí de Ofer, cerca de Ramala, hasta un lugar de recepción en el centro de la ciudad, según un corresponsal de la agencia noticias Anadolu.​​​​​​​​

Antes de la liberación, el ejército israelí realizó una operación en la ciudad de Beitunia, desplegando vehículos militares y excavadoras. Los soldados dispararon balas reales y de goma, así como gases lacrimógenos, contra los palestinos que esperaban la llegada de los prisioneros. La Media Luna Roja Palestina informó de 14 heridos, incluidas tres personas heridas por munición real.

Muchos de los prisioneros palestinos liberados presentaban signos de un mal estado de salud, como resultado de lo que las organizaciones palestinas han denunciado son malos tratos sistemáticos, torturas y hambruna en las cárceles israelíes.

Entre los 110 palestinos liberados hay 30 menores, 32 prisioneros condenados a cadena perpetua y 48 con diversas sentencias.

Un regreso jubiloso

El regreso de los palestinos liberados fue jubiloso. Decenas de personas se agolparon en los autobuses que transportaban a los prisioneros liberados a Ramala, en Cisjordania ocupada, y algunos ofrecieron coronas de flores con los colores de la bandera palestina y chaquetas de abrigo para cubrir a los hombres que llevaban a hombros sus partidarios.

Por su parte, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había indicado horas antes que recibió garantías de los mediadores internacionales para una "liberación segura" de los rehenes en los próximos intercambios en Gaza.

"Siguiendo la petición del primer ministro (Benjamín) Netanyahu, los mediadores han proporcionado un compromiso que garantiza la liberación segura de nuestros rehenes que serán liberados en las próximas fases", dijo la oficina de Netanyahu.

El segundo intercambio ocurrió el pasado sábado: cuatro mujeres soldados israelíes en poder de Hamás a cambio de un ciudadano jordano y 199 palestinos encarcelados por Tel Aviv. El primer intercambio se produjo el 19 de enero, el primer día del acuerdo de alto el fuego, cuando tres mujeres civiles israelíes fueron liberadas a cambio de 90 detenidos palestinos.

La primera etapa del acuero de alto el fuego, que se extenderá por seis semanas, puso fin a la ofensiva genocida de Israel contra Gaza después de 15 meses. Las bombas israelíes mataron a más de 47.400 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y dejaron heridos a más de 111.400 en el enclave desde el 7 de octubre de 2023.

En noviembre del año pasado, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.

Israel también enfrenta una acusación de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva contra el enclave.