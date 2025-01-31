Türkiye se ha fortalecido como un actor clave en el panorama energético del Mediterráneo oriental, al cambiar las dinámicas regionales de Siria, destacó un reconocido experto.

Karim Elgendy, de la conocida ONG británica Chatham House, argumentó que la caída en Siria del régimen de los Assad, que se extendió por décadas, abrió nuevas posibilidades para una reestructuración regional.

“Türkiye, con su extensa red de gasoductos y terminales de gas natural licuado, está lista para convertirse en el centro energético de la región, a medida que la transformación de Siria está redibujando el mapa energético del Mediterráneo oriental”, afirmó.

Según Elgendy, la infraestructura energética existente de Türkiye –que incluye siete gasoductos, cinco terminales de gas natural licuado, tres unidades flotantes de almacenamiento y dos instalaciones de almacenamiento subterráneo– respalda firmemente su objetivo de convertirse en el centro energético de la región.

Además, señaló: “La perspectiva de conectarse a la red del Gasoducto Árabe de Siria podría ofrecer a los productores regionales rutas más viables hacia los mercados europeos. La posible reactivación del proyecto del gasoducto Qatar-Türkiye podría reconfigurar los flujos energéticos regionales”.

Elgendy también destacó los logros de Türkiye en energías renovables, que ahora representan alrededor del 43% de su producción de electricidad. El experto sugirió que esto podría servir como modelo para la reconstrucción sostenible de Siria.

Nuevas oportunidades energéticas

Al hablar de la evolución del panorama energético, Elgendy apuntó a oportunidades regionales más amplias, que van más allá de los vecinos inmediatos de Siria.