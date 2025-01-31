La idea de que Israel tiene un derecho "bíblico" sobre Cisjordania ocupada se ha convertido en uno de los argumentos favoritos entre ciertas figuras políticas.

La semana pasada, Elise Stefanik, elegida por el expresidente de EE.UU. Donald Trump como embajadora ante las Naciones Unidas, hizo eco de esta afirmación, al responder con un rotundo "sí" cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con los funcionarios israelíes de extrema derecha que argumentan que toda Cisjordania ocupada es una herencia bíblica para Israel.

Pero esto no es solo una cuestión de retórica política. La narrativa del "derecho bíblico" tiene sus raíces en el sionismo cristiano, un sistema de creencias que ha influido tanto en la política exterior de EE.UU. como en las extensas violaciones de derechos humanos de Israel contra los palestinos.

Entonces, ¿de dónde surge esta idea y tiene algún fundamento teológico? Vamos a analizarlo.

¿Un derecho "bíblico"? No exactamente

La base del sionismo cristiano es la creencia de que Israel tiene un derecho otorgado por Dios e incuestionable sobre la tierra. Pero, ¿tiene esta afirmación una base teológica? No exactamente.

Según sus defensores, ciertas promesas bíblicas hechas a figuras como Abraham se traducen directamente en las reclamaciones territoriales del Estado moderno de Israel. El versículo más citado proviene del Antiguo Testamento, donde se le dice a Abraham: "Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, lo maldeciré".

Este versículo se utiliza a menudo para argumentar que Dios dio la tierra de Israel a los descendientes de Abraham, lo que significa que Israel tiene un "derecho bíblico" sobre Cisjordania ocupada.

Pero aquí está el problema: esa interpretación selecciona pasajes de manera interesada. El reverendo Dr. Stephen Sizer, experto en sionismo cristiano, señala que la promesa en el libro de Génesis fue hecha específicamente a Abraham, no a sus descendientes de manera perpetua, y mucho menos a una nación moderna.

"No hay nada en el texto que sugiera que Dios pretendía que la promesa se aplicara incondicionalmente o para siempre", explica Sizer.

En una entrevista con TRT World, Sizer lo describe como “un intento débil de justificar la colonización a partir de la Biblia”.

¿De quién es la tierra prometida?

Sizer, expárroco y crítico vocal del sionismo cristiano, ha escrito extensamente sobre sus fallos teológicos y su impacto político.

Cuando se le pregunta si la "tierra prometida" fue dada exclusivamente al pueblo judío como su herencia eterna, Sizer explica que, de hecho, la Biblia contradice directamente la idea de la propiedad incondicional de la tierra.

"Contrario a la suposición popular, las Escrituras insisten repetidamente en que la tierra pertenece a Dios y que la residencia en ella siempre fue condicional. 'La tierra es mía, y ustedes residen en mi tierra como extranjeros y forasteros´” (Levítico 25:23)".

Incluso el propio Abraham, como se describe en Hebreos, veía la “tierra prometida” como una morada temporal, esperando finalmente una herencia celestial, no una posesión terrenal permanente.

“La residencia estaba abierta a todos los pueblos de Dios sobre la base de la fe, no de la raza. De hecho, el escritor de Hebreos explica que la tierra nunca fue su deseo o herencia final, sino una residencia temporal hasta la venida de Jesucristo. Su herencia eterna, y la nuestra, es celestial, no terrenal”, explica Sizer.

En el escenario global, el argumento del "derecho bíblico" tampoco tiene éxito.

La Resolución 242 de la ONU exige explícitamente que Israel se retire de los territorios ocupados durante la guerra de 1967, incluida Cisjordania ocupada. Los asentamientos que Israel ha construido en estas tierras violan el derecho internacional, lo que hace que la retórica del "derecho bíblico" no solo sea errónea, sino también ilegal.

El sionismo cristiano

El sionismo cristiano no es solo una creencia teológica abstracta: ha sido una fuerza impulsora en la configuración de la política exterior de Estados Unidos.