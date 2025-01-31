La idea de que Israel tiene un derecho "bíblico" sobre Cisjordania ocupada se ha convertido en uno de los argumentos favoritos entre ciertas figuras políticas.
La semana pasada, Elise Stefanik, elegida por el expresidente de EE.UU. Donald Trump como embajadora ante las Naciones Unidas, hizo eco de esta afirmación, al responder con un rotundo "sí" cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con los funcionarios israelíes de extrema derecha que argumentan que toda Cisjordania ocupada es una herencia bíblica para Israel.
Pero esto no es solo una cuestión de retórica política. La narrativa del "derecho bíblico" tiene sus raíces en el sionismo cristiano, un sistema de creencias que ha influido tanto en la política exterior de EE.UU. como en las extensas violaciones de derechos humanos de Israel contra los palestinos.
Entonces, ¿de dónde surge esta idea y tiene algún fundamento teológico? Vamos a analizarlo.
¿Un derecho "bíblico"? No exactamente
La base del sionismo cristiano es la creencia de que Israel tiene un derecho otorgado por Dios e incuestionable sobre la tierra. Pero, ¿tiene esta afirmación una base teológica? No exactamente.
Según sus defensores, ciertas promesas bíblicas hechas a figuras como Abraham se traducen directamente en las reclamaciones territoriales del Estado moderno de Israel. El versículo más citado proviene del Antiguo Testamento, donde se le dice a Abraham: "Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, lo maldeciré".
Este versículo se utiliza a menudo para argumentar que Dios dio la tierra de Israel a los descendientes de Abraham, lo que significa que Israel tiene un "derecho bíblico" sobre Cisjordania ocupada.
Pero aquí está el problema: esa interpretación selecciona pasajes de manera interesada. El reverendo Dr. Stephen Sizer, experto en sionismo cristiano, señala que la promesa en el libro de Génesis fue hecha específicamente a Abraham, no a sus descendientes de manera perpetua, y mucho menos a una nación moderna.
"No hay nada en el texto que sugiera que Dios pretendía que la promesa se aplicara incondicionalmente o para siempre", explica Sizer.
En una entrevista con TRT World, Sizer lo describe como “un intento débil de justificar la colonización a partir de la Biblia”.
¿De quién es la tierra prometida?
Sizer, expárroco y crítico vocal del sionismo cristiano, ha escrito extensamente sobre sus fallos teológicos y su impacto político.
Cuando se le pregunta si la "tierra prometida" fue dada exclusivamente al pueblo judío como su herencia eterna, Sizer explica que, de hecho, la Biblia contradice directamente la idea de la propiedad incondicional de la tierra.
"Contrario a la suposición popular, las Escrituras insisten repetidamente en que la tierra pertenece a Dios y que la residencia en ella siempre fue condicional. 'La tierra es mía, y ustedes residen en mi tierra como extranjeros y forasteros´” (Levítico 25:23)".
Incluso el propio Abraham, como se describe en Hebreos, veía la “tierra prometida” como una morada temporal, esperando finalmente una herencia celestial, no una posesión terrenal permanente.
“La residencia estaba abierta a todos los pueblos de Dios sobre la base de la fe, no de la raza. De hecho, el escritor de Hebreos explica que la tierra nunca fue su deseo o herencia final, sino una residencia temporal hasta la venida de Jesucristo. Su herencia eterna, y la nuestra, es celestial, no terrenal”, explica Sizer.
En el escenario global, el argumento del "derecho bíblico" tampoco tiene éxito.
La Resolución 242 de la ONU exige explícitamente que Israel se retire de los territorios ocupados durante la guerra de 1967, incluida Cisjordania ocupada. Los asentamientos que Israel ha construido en estas tierras violan el derecho internacional, lo que hace que la retórica del "derecho bíblico" no solo sea errónea, sino también ilegal.
El sionismo cristiano
El sionismo cristiano no es solo una creencia teológica abstracta: ha sido una fuerza impulsora en la configuración de la política exterior de Estados Unidos.
Desde la creación de Israel en 1948, los sionistas cristianos han jugado un papel significativo en ser un lobby para la ejecución políticas que favorecen a Israel, siempre a expensas de los palestinos. Las raíces del sionismo cristiano fueron evidentes en 1948, cuando el presidente estadounidense Harry Truman se convirtió en el primer líder mundial en reconocer oficialmente a Israel como un Estado judío, haciéndolo apenas 11 minutos después de su creación.
Avanzando hasta la presidencia de Trump, el sionismo cristiano volvió a estar en primer plano.
Bajo su administración, EE.UU. reconoció formalmente a Jerusalén como la capital de Israel en 2017 y respaldó la soberanía israelí sobre los Altos del Golán en 2019, acciones que contradecían directamente el derecho internacional, ya que el primero está designado por la ONU como territorio palestino ocupado y el segundo es territorio sirio bajo ocupación militar israelí.
Pero no se trata solo de Trump. El sionismo cristiano tiene profundas raíces en la política estadounidense, influyendo tanto en demócratas como en republicanos.
Por ejemplo, Mike Pompeo, exsecretario de Estado de EE.UU., defendió el control de Israel sobre los territorios palestinos durante décadas, afirmando que el estado israelí tiene un derecho bíblico sobre la tierra, descartando la noción de que Israel es una potencia ocupante.
"[Israel] no es una nación ocupante. Como cristiano evangélico, estoy convencido por mi lectura de la Biblia de que, después de 3.000 años, a pesar de la negación de tantos, [esta tierra] es la patria legítima del pueblo judío", dijo el ex secretario.
Los cristianos evangélicos blancos han demostrado ser algunos de los partidarios más firmes del Estado israelí, posiblemente más que cualquier otro grupo.
El exembajador israelí ante EE. UU., Ron Dermer, reconoció esta dinámica en una ocasión, instando a Israel a priorizar a los cristianos evangélicos sobre los judíos estadounidenses en sus esfuerzos diplomáticos.
"La gente tiene que entender que la columna vertebral del apoyo a Israel en Estados Unidos son los cristianos evangélicos", dijo.
El sionismo cristiano proviene en gran medida de las creencias cristianas evangélicas y fundamentalistas, que ven el apoyo a Israel como un mandato divino vinculado al cumplimiento de profecías apocalípticas.
Los evangélicos argumentan que la Segunda Venida de Cristo depende del cumplimiento de eventos específicos, como el regreso de los judíos a la llamada "tierra prometida" y el establecimiento del Estado de Israel.
Esta narrativa no solo deshumaniza a los palestinos, sino que también los presenta como obstáculos para la profecía, retratándolos como "animales humanos" que deben ser limpiados étnicamente.
Es dentro de este peligroso marco que el sionismo cristiano continúa permitiendo y legitimando la opresión, la violencia sistémica y la ocupación, creando una justificación teológica y política para el sufrimiento de millones.
Silencio frente al genocidio
Cuando los políticos recurren a retóricas fabricadas, contribuyen a perpetuar los asentamientos ilegales, afianzar la ocupación y apoyar la injusticia sistémica.
Pero más allá de dar forma a las políticas, esto sirve a un propósito más oscuro: permitir que EE.UU. blanquee el genocidio de Israel y su propia complicidad en estas violaciones.
La influencia del sionismo cristiano se extiende más allá de la política estadounidense y llega a las iglesias, particularmente en Europa.
Sizer señala que la relación entre la Iglesia de Inglaterra y los grupos de presión proisraelíes a menudo ha llevado al silencio de muchos líderes cristianos.
“No cabe duda de que ha existido lo que muchos consideran una relación inusualmente cercana y prolongada entre los líderes de la Iglesia de Inglaterra y la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, quienes se describen sin disculpas como un lobby pro-israelí”, dice Sizer.
“Lamentablemente, muchos líderes cristianos en EE. UU. y Europa han permanecido al margen, en silencio y cómplices, sin estar dispuestos a criticar a Israel por lo que cada vez se reconoce más como una campaña genocida contra el pueblo palestino”, añade.
Este silencio solo refuerza la opresión continua de los palestinos, permitiendo que la legitimidad de la ocupación continúe bajo un disfraz teológico.