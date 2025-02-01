Tras el acuerdo de alto el fuego en Gaza, comenzó el cuarto intercambio de prisioneros, con la liberación de tres rehenes israelíes por parte de Hamás en la mañana del sábado. Ofer Kalderon, un ciudadano con doble nacionalidad francesa e israelí, y Yarden Bibas, fueron entregados a un oficial de la Cruz Roja en Jan Younis, en el sur de Gaza. El ejército israelí confirmó en un comunicado posterior que los rehenes liberados ya se encontraban en territorio israelí, tras haber cruzado la frontera acompañados de militares.

Además, un tercer rehén, Keith Siegel, de nacionalidad israelí-estadounidense, fue entregado más tarde a la Cruz Roja en el puerto de Gaza, tal como se mostró en imágenes de televisión en vivo.

Como parte del acuerdo de alto el fuego, se prevé que 183 palestinos sean liberados este sábado. Esta cifra actualizada ha sido confirmado por Amani Sarahneh, portavoz de la Sociedad de Prisioneros Palestinos, quien inicialmente había informado sobre la liberación de 90 prisioneros.

La finalización de esta última fase de intercambio de prisioneros está vinculada a la reactivación del cruce fronterizo de Rafah, que permitirá la evacuación de heridos a través del paso, que estará gestionado por la Unión Europea. Según fuentes cercanas a las negociaciones, tanto un funcionario de Hamás como un portavoz del grupo de mediadores confirmaron la autorización por parte de Israel para abrir este paso crucial.

La UE asume el control del cruce de Rafah tras la retirada de Israel

Tras meses de una ofensiva brutal en Gaza y una grave crisis humanitaria, la Unión Europea ha desplegado su misión civil de monitoreo en el cruce fronterizo de Rafah, el único paso entre Gaza y Egipto. Este movimiento se produce tras la retirada del ejército israelí el viernes, en cumplimiento del acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 19 de enero, y marca un giro clave en la gestión de la frontera.

Según la Radio del Ejército de Israel, las fuerzas israelíes entregaron el control del cruce a la UE en preparación para su reapertura. No obstante, el ejército se ha redesplegado en una zona a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto, informó la radio, citando una fuente anónima de seguridad.

Mientras tanto, será la Autoridad Palestina, con sede en Ramala, la encargada de administrar el cruce desde el lado palestino. Así, lo confirmaron funcionarios palestinos y de Hamás, dotando a la autoridad con la función de sellar los permisos de salida desde Gaza.