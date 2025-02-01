Seis ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela en los últimos meses fueron liberados tras una reunión entre el presidente Nicolás Maduro y un enviado de Donald Trump. En el encuentro, el mandatario venezolano expresó su intención de buscar “un nuevo comienzo en las relaciones bilaterales” con Washington.

El anuncio de la liberación de los seis hombres fue realizado el viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su enviado para misiones especiales, Richard Grenell, a través de redes sociales.

La visita de Grenell a Caracas tomó por sorpresa a muchos venezolanos que esperaban que Trump continuara con la campaña de "máxima presión" contra Maduro, tal como lo hizo durante su primer mandato.

Según la Casa Blanca, el viaje de Grenell a Venezuela se centró dos temas principales: los esfuerzos de Trump por deportar venezolanos de regreso a su país de origen, el cual actualmente no los acepta, y la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela

"Estamos en camino de regreso a casa con estos seis ciudadanos estadounidenses," publicó Grenell en X junto con una foto de él y los hombres a bordo de un avión. "Acaban de hablar con @realDonaldTrump y no dejaban de agradecerle."

Reunión en un ambiente de 'respeto mutuo'

Grenell y Maduro se reunieron en el palacio presidencial de Miraflores en uno de los primeros encuentros conocidos entre la segunda administración de Trump y el gobierno venezolano, al que EE.UU. considera ilegítimo.

Sin embargo, Maduro insistió en que la reunión tenía "cero agenda", y que buscaba un "nuevo comienzo en las relaciones bilaterales" con Estados Unidos, según un comunicado oficial del gobierno en Caracas.

La reunión entre Maduro y Grenell se llevó a cabo en un ambiente de “respeto mutuo”, como informó Caracas, y se abordaron temas como la migración y el “impacto negativo de las sanciones económicas”. Además, el comunicado reafirmó la disposición del país latinoamericano a “mantener abiertos los canales diplomáticos”

