Venezuela busca mejorar lazos con EE.UU. y libera a seis prisioneros
Venezuela liberó a seis prisioneros estadounidenses tras una reunión centrada en la inmigración entre el presidente Maduro y el enviado de Trump, Richard Grenell, en Caracas.
Richard Grenell se reunió con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas, el viernes. / Photo: AFP / AFP
Por Redacción
1 de febrero de 2025

Seis ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela en los últimos meses fueron liberados tras una reunión entre el presidente Nicolás Maduro y un enviado de Donald Trump. En el encuentro, el mandatario venezolano expresó su intención de buscar “un nuevo comienzo en las relaciones bilaterales” con Washington.

El anuncio de la liberación de los seis hombres fue realizado el viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su enviado para misiones especiales, Richard Grenell, a través de redes sociales.

La visita de Grenell a Caracas tomó por sorpresa a muchos venezolanos que esperaban que Trump continuara con la campaña de "máxima presión" contra Maduro, tal como lo hizo durante su primer mandato.

Según la Casa Blanca, el viaje de Grenell a Venezuela se centró dos temas principales: los esfuerzos de Trump por deportar venezolanos de regreso a su país de origen, el cual actualmente no los acepta, y la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela

"Estamos en camino de regreso a casa con estos seis ciudadanos estadounidenses," publicó Grenell en X junto con una foto de él y los hombres a bordo de un avión. "Acaban de hablar con @realDonaldTrump y no dejaban de agradecerle."

Reunión en un ambiente de 'respeto mutuo'

Grenell y Maduro se reunieron en el palacio presidencial de Miraflores en uno de los primeros encuentros conocidos entre la segunda administración de Trump y el gobierno venezolano, al que EE.UU. considera ilegítimo.

Sin embargo, Maduro insistió en que la reunión tenía "cero agenda", y que buscaba un "nuevo comienzo en las relaciones bilaterales" con Estados Unidos, según un comunicado oficial del gobierno en Caracas.

La reunión entre Maduro y Grenell se llevó a cabo en un ambiente de “respeto mutuo”, como informó Caracas, y se abordaron temas como la migración y el “impacto negativo de las sanciones económicas”. Además, el comunicado reafirmó la disposición del país latinoamericano a “mantener abiertos los canales diplomáticos”

La televisión estatal venezolana transmitió imágenes de Grenell y Maduro y afirmó que la reunión había sido solicitada por EE.UU.

Cuando se le preguntó si el encuentro entre Grenell y Maduro otorgaba legitimidad al gobierno Venezolano, Trump no confirmó el reconocimiento formal. "No. Queremos hacer algo con Venezuela. He sido un gran opositor de Venezuela y de Maduro”, indicó.

También destacó que Grenell "se está reuniendo con muchas personas diferentes, pero nosotros apoyamos al pueblo de Venezuela."

Acusaciones de complot de asesinato

Ni la Casa Blanca ni el gobierno de Maduro divulgaron inmediatamente los nombres de los seis liberados el viernes.

Sin embargo, una organización sin ánimo de lucro que había abogado por la liberación de uno de los detenidos informó que entre elos se encontraba David Estrella, ciudadano estadounidense de 62 años de quien no se tenía noticias desde septiembre.

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, había acusado a Estrella de formar parte de un supuesto complot para asesinar a Maduro.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el viernes a los periodistas que Trump había ordenado a Grenell "identificar un lugar y asegurar que los vuelos de repatriación" que transportan venezolanos, incluidos miembros de la organización criminal Tren de Aragua, "aterricen en Venezuela."

También señaló que Trump ordenó a Grenell "asegurar que todos los detenidos estadounidenses en Venezuela sean devueltos a casa."

FUENTE:TRT World
