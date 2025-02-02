AMÉRICA LATINA
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Trump impone aranceles a Canadá, México y China, y desata represalias
EE.UU. aplicará aranceles de hasta 25% contra sus principales socios comerciales, alegando una crisis de fentanilo e inmigración. Canadá y México responden con medidas en defensa de su economía.
Trump impone aranceles a Canadá, México y China, y desata represalias
Los aranceles tienen como objetivo presionar a México, Canadá y China para que, según la Casa Blanca. cooperen más en el control de drogas y la seguridad fronteriza. / Foto: AFP / Photo: Reuters / Reuters
Por Redacción

Estados Unidos ha intensificado su postura contra Canadá, México y China. El presidente Donald Trump ha ordenado la imposición de aranceles de hasta 25% a las importaciones provenientes de estos países, en lo que la Casa Blanca califica como una respuesta a una “emergencia nacional” relacionada con el tráfico de fentanilo y la inmigración ilegal. Además, las represalias de sus socios comerciales no se hicieron esperar.

Así, a partir del martes, entrarán en vigor aranceles del 25% a las importaciones desde Canadá y México, y del 10% a los productos procedentes de China. Asimismo, los recursos energéticos de Canadá estarán sujetos a una tasa reducida del 10%.

Según la Casa Blanca, estas medidas buscan presionar a los tres países para que refuercen el control del tráfico de drogas y la seguridad fronteriza. El comunicado oficial señala que “el fentanilo es la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años”, señaló un comunicado.

Trump acusa a los cárteles mexicanos de ser “los principales traficantes de fentanilo y otras drogas en el mundo”, alegando que estos grupos criminales estarían aliándose con el gobierno mexicano. Además, responsabiliza a Canadá por el aumento de cruces ilegales en su frontera, afirmando que “el año pasado se incautó suficiente fentanilo en la frontera norte como para matar a 9,8 millones de estadounidenses". China, por su parte, también fue criticada por su supuesto papel en la subvención de empresas químicas que exportan fentanilo. “China no solo no frena la fuente de estas drogas ilícitas, sino que fomenta activamente este negocio", afirmó la Casa Blanca.

El 'Plan B' de México

En respuesta, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ordenó a su secretaria de Economía implementar su “Plan B”, que incluye medidas arancelarias y no arancelarias ideadas para defender los intereses de México.

Además, la mandataria respondió con firmeza a las acusaciones de Washington sobre supuestos vínculos del gobierno mexicano con el narcotráfico.

"Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales", escribió en X. “Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos, que venden armas de alto poder a estos grupos criminales”.

Sheinbaum también señaló que, si el gobierno estadounidense realmente quisiera combatir el consumo de fentanilo en su territorio, debería enfocarse en frenar la venta de drogas en las calles de sus principales ciudades y en el lavado de dinero vinculado al narcotráfico, "lo cual no hacen", concluyó.

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Finalmente, la mandataria hizo, de nuevo, un llamdo al diálogo con su país vecino, expresando que México “no quiere confrontación” y proponiendo el establecimiento de una mesa de trabajo con los mejores equipos de seguridad y salud pública.

“No es con la imposición de aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando como lo hicimos en estas últimas semanas con su Departamento de Estado (de EE.UU.) para atender el fenómeno de la migración; en nuestro caso, con respeto a los derechos humanos”.

No obstante, Sheinbaum destacó la necesidad de establecer de una relación equitativa, expresando que si bien ambos países debían trabajar juntos, esto debía ocurrir “siempre bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y sobre todo, respeto a la soberanía, que no es negociable. Coordinación sí; subordinación no”.

Canadá responde con represalias comerciales

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que su país impondrá aranceles del 25% a productos estadounidenses por un valor de 106.500 millones de dólares, en represalia a los impuestos de Trump.

Trudeau detalló que 20.000 millones de estos aranceles entrarán en vigor el martes, mientras que los otros 86.000 millones lo harán en los próximos 21 días.

El mandatario advirtió que las tarifas perjudicarán a Estados Unidos, un aliado histórico, y llamó a los canadienses a priorizar el consumo de productos nacionales y vacacionar en Canadá en lugar de viajar a su vecino del sur.

Además, Ottawa está evaluando otras medidas no arancelarias relacionadas con minerales críticos, adquisiciones energéticas y otras asociaciones estratégicas. Trudeau destacó, además, que Canadá y México están coordinando esfuerzos para enfrentar los aranceles impuestos por Washington.

Los gobiernos provinciales también alzaron la voz. Doug Ford, primer ministro de Ontario, dijo que Canadá no tenía otra opción más que “contraatacar con fuerza”, y pidió una “respuesta contundente y equitativa, que iguale los aranceles estadounidenses dólar por dólar”. Mientras, Danielle Smith, primera ministra de Alberta, calificó la medida como mutuamente destructiva, señalando que perjudicará tanto a canadienses como a estadounidenses. Expresó en X que Alberta haría todo lo posible para convencer a Estados Unidos de “revertir esta política mutuamente destructiva”.

FUENTE:TRT Español y agencias
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