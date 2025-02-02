Israel liberó a 183 prisioneros palestinos como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza con Hamás. Al menos 32 de ellos fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja desde la prisión de Ofer, cerca de Ramala. Más tarde, otro grupo de prisioneros liberados llegó a Gaza escoltado por la Cruz Roja, y muchos de ellos fueron trasladaros al Hospital Europeo, en Jan Yunis, al sur del enclave. Por su parte, tres rehenes israelíes —Keith Siegel, Ofer Kalderon y Yarden Bibas— fueron previamente liberados por Hamás, durante la mañana del sábado.

Sin embargo, fue con las manos atadas y en condiciones de salud deterioradas como llegaron los palestinos liberados a Gaza y Cisjordania ocupada, donde recibieron atención médica urgente. El último intercambio de prisioneros entre Israel y Hamás sacó a la luz brutales abusos por parte del ejército de Tel Aviv contra los palestinos en sus prisiones: maltratos, palizas y amenazas de muerte, entre otras torturas, según testimonios directos de los afectados.

Abusos y amenazas de muerte en las cárceles israelíes

Al llegar a Ramala, en Cisjordania ocupada, varios prisioneros denunciaron haber recibido amenazas de muerte por parte del ejército israelí, haber sido golpeados brutalmente y privados de comida y agua, según un corresponsal de la agencia de noticias Anadolu presente en el lugar.

“El sistema penitenciario israelí sometió a los prisioneros a brutales golpizas antes de su liberación, lo que se prolongó durante días, según numerosos testimonios”, declaró la Sociedad de Prisioneros Palestinos en un comunicado. "En algunos casos, las palizas resultaron en fracturas de costillas", agregó el grupo.

El deterioro en la salud de los prisioneros liberados era evidente: algunos apenas podían caminar por sí solos, mientras que otros fueron transportados en sillas de ruedas.

Además, como indicó la Sociedad de Prisioneros Palestinos, Israel no solo intimida sistemáticamente a los prisioneros, sino que también amenazó a sus familias para evitar celebraciones de bienvenida. A pesar de las advertencias, la multitud se congregó cerca del Palacio Cultural de Ramala para recibirlos, ondeando banderas palestinas y coreando consignas en apoyo a la resistencia y a Gaza.

Personal del Comité Internacional de la Cruz Roja, “furioso”

El personal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) estaba "furioso" por la forma en que el ejército israelí liberó a los prisioneros, ya que fueron sacados con grilletes y las manos atadas detrás de la cabeza, llevando pulseras inscritas con la frase “El pueblo eterno nunca olvida”, según informó el diario israelí Haaretz.

Hamás, por su parte, calificó el trato abusivo de Israel contra los palestinos como “crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”. También exigió una “intervención inmediata de la comunidad internacional, la ONU y los organismos de derechos humanos”.

Al comentar sobre la precaria salud de los prisioneros, el grupo afirmó que esto confirma "la brutalidad" que sufren los palestinos en las cárceles israelíes.

Por su parte, el portavoz del Servicio Penitenciario de Israel defendió sus acciones, y dijo al diario que “los prisioneros son enemigos de Israel, y hasta el último momento en territorio israelí, serán tratados bajo las normas de las cárceles. No vamos a comprometer la seguridad de nuestro pueblo”.

