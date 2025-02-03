El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, sostuvo que Ankara “se opone completamente" a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de expulsar a los palestinos de Gaza y enviarlos a otros países.

Durante una conferencia de prensa conjunta este domingo en Doha con su homólogo de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Fidan afirmó que la propuesta contradice el derecho humanitario.

En esa línea, subrayó que todos deberían oponerse a este plan y añadió que Ankara respalda la declaración reciente hecha en El Cairo sobre los palestinos en Gaza.

El ministro también señaló que Türkiye podría acoger a algunos prisioneros palestinos liberados por Israel como parte del acuerdo de alto el fuego con Hamás.

"Nuestro presidente ha declarado que estamos dispuestos a acoger a algunos palestinos liberados... para apoyar el acuerdo. Türkiye, junto con otros países, hará su parte para que el acuerdo de alto el fuego se mantenga en vigor", declaró Fidan.

El ministro se encuentra en una visita de dos días a Qatar que comenzó este domingo.

Cero tolerancia al terrorismo en Siria

Al destacar la importancia de garantizar la seguridad en toda Siria, donde se ha establecido un nuevo gobierno tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre, Fidan afirmó: "Es importante que los grupos armados en Siria se unan bajo un ejército nacional".

Sobre el terrorismo, el jefe diplomatico enfatizó que es crucial tanto para Türkiye como para Siria continuar la lucha contra los grupos terroristas PKK/YPG y Daesh. "No hay forma de que toleremos la continuidad del terrorismo en Siria", declaró.

También destacó que la relación de Estados Unidos con el grupo terrorista PKK/YPG se presentó como una "cooperación temporal" durante el gobierno del presidente Barack Obama, pero que Türkiye advirtió desde el principio que esto generaría complicaciones.

"En el proceso, por supuesto, el hecho de que la organización terrorista abusara gradualmente de los estadounidenses y otros países occidentales, y que hubiera un aumento significativo de la amenaza terrorista contra Türkiye a cambio de los servicios carcelarios que proporcionaba, constituyó una situación inaceptable para nosotros", explicó Fidan. Por eso, reiteró que esta preocupación fue compartida con funcionarios estadounidenses.