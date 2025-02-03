El comienzo del fin para los judíos árabes en Iraq se produjo en 1950, cuando, irónicamente, agentes sionistas en Bagdad colocaron bombas en una sinagoga.

Fue una artimaña sencilla: sembrar miedo y dudas entre la población judía árabe para atraer la migración masiva al recién formado estado de Israel. El plan, conocido como Operación Ezra y Nehemías, se replicaría en otras partes del mundo árabe.

“Los judíos éramos parte constitutiva de la sociedad en Iraq. El árabe era el único idioma que hablábamos en casa y nunca hubo dudas sobre quiénes éramos”, comenta a TRT Español Joseph Sassoon, profesor de historia y economía política en la Universidad de Georgetown, e hijo del prominente clan judío Sassoon de Bagdad.

La Nakba, la “catástrofe” en árabe en la que más de 700.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares en 1948 para dar paso al establecimiento de un estado exclusivamente judío llamado Israel, es bien conocida. Pero menos conocida es la partida masiva de judíos árabes a Israel durante las décadas de 1950 y 1960.

Aunque los palestinos fueron expulsados ​​por la fuerza y ​​la violencia, y la huida de los judíos árabes fue voluntaria, ambos están unidos por un mismo hilo sionista.

Lo que siguió fue la destrucción irreversible de un tapiz histórico y cultural increíblemente rico de la vida judía en tierras árabes durante más de 2.000 años. El sionismo no sólo acabó con la vida palestina en Palestina, acabó con la vida judía en todo el mundo árabe.

“Hoy, por ejemplo, en mi viejo vecindario quedan sólo cuatro ancianos judíos árabes”, lamenta Sassoon. “Una señora de más de 80 años está a cargo de lo que queda de la comunidad. Cuando mueran será el fin de todo. Es la pérdida total de una civilización”.

El fin de 2.000 años de convivencia

El judaísmo nunca fue ajeno a las tierras árabes. Se estima que en 1945, tres años antes de que el colonialismo sionista tomara forma bajo el estado de Israel, había entre 850.000 y 1 millón de judíos árabes viviendo en el mundo árabe.

Sólo se diferenciaban por sus prácticas religiosas y sus nombres. Por lo demás, eran parte esencial y visible de la sociedad, en lugares como Argelia, Yemen, Egipto e Iraq. En algunos casos, estas comunidades habían existido durante milenios. “Mi familia y otras familias se remontan a hace 2.500 años en Babilonia, el antiguo Iraq”, dice Sassoon. “Durante la época otomana, el ministro de finanzas siempre fue un miembro de mi familia. Y esta persona siempre era elegida directamente por el propio sultán en Estambul”.

La historia islámica está llena de evidencias del rol destacado de muchos judíos en la sociedad musulmana.

Ibn Yumay, médico personal de Saladino, famoso conquistador musulmán de Jerusalén durante las Cruzadas, era judío árabe egipcio. Ibn Kilis, otro judío árabe nacido en Iraq en 930, se convirtió en un poderoso ministro principal de la corte musulmana chií fatimí de Egipto. Y, por supuesto, está Moisés Ibn Maimun, conocido como Maimónides, de la Andalucía islámica, posiblemente el erudito y jurista más influyente del judaísmo, a quien muchos judíos llaman “el segundo Moisés”.

Los árabes judíos huyen en masa