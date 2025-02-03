Los tan anunciados aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Canadá, México y China, serán una realidad a partir de este martes, cuando entren en vigor. Y, mientras el sector económico sigue de cerca cada desarrollo y reacción, los expertos apuntan a que el riesgo está en que se desate una guerra comercial y una espiral inflacionaria en EE.UU. en un momento en que el país se recupera de un ciclo de alzas de precios.

Trump, que llegó al cargo hace dos semanas, anunció nuevos aranceles del 25% sobre productos de Canadá y México, así como del 10% para los de China. Como se esperaba, esta decisión ha provocado fuertes advertencias de represalias y se han desatado temores de una escalada comercial.

¿Qué está en juego y qué factores se deben tener en cuenta?

“¿Habrá algo de dolor? Sí, tal vez”

El presidente de EE.UU. salió al paso este domingo para advertir que sus ciudadanos podrían sentir “algo” de “dolor” económico a consecuencia de los aranceles. Sin embargo, sostuvo que “valdrá la pena pagar ese precio” para asegurar los intereses estadounidenses.

"¿Habrá algo dolor? Sí, tal vez (¡y tal vez no!)", escribió Trump este domingo en su plataforma de redes Truth Social. "Pero haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande, y valdrá la pena pagar ese precio", añadió.

Relacionado ¿Qué puede significar para América Latina el segundo mandato de Trump?

Los analistas anticipan que una guerra comercial desacelerará el crecimiento de Estados Unidos y aumentará los precios, al menos en el corto plazo. Justo algo que el mandatario se había resistido a reconocer después de que la indignación por el incremento de los costos se considerara un factor importante para su victoria electoral de 2024.

De hecho, Paul Ashworth, de Capital Economics, advirtió en conversación con la agencia EFE sobre un "incremento en la inflación de EE.UU. como resultado de esos aranceles y otras futuras medidas". En la misma línea, el economista Ed Yardeni, de Yardeni Research, consideró que a menos que los socios negocien "rápido para revertir los aranceles", una guerra comercial lastrará el crecimiento económico del EE.UU.

En un intento por limitar un aumento en los precios de los combustibles, Trump ha fijado el impuesto a las importaciones de energía de Canadá en solo el 10%. El presidente, en su orden, citó la inmigración irregular y el tráfico del opioide mortal fentanilo como razones para las medidas de "emergencia".

"Estados Unidos tiene grandes déficits con Canadá, México y China (¡y casi todos los países!), debe 36 billones de dólares y ya no vamos a ser el 'país estúpido'", escribió. Más tarde esa noche, dijo a los periodistas que hablará con Canadá y México sobre los aranceles este lunes.

Tanto Canadá como México ya anunciaron medidas de represalia. China prometió hacer lo mismo.

Efectos en las tiendas y tensión en las fábricas

Relacionado ¿Cómo piensan los señores tecnofeudales que ocupan la Casa Blanca?

Un editorial del diario financiero The Wall Street Journal, titulado “La guerra comercial más tonta de la historia”, desató la molestia de Trump, quien se ha referido a la publicación en sus últimos mensajes. El diario, de tendencia conservadora, lo acusa de "autarquía" bajo la "excusa" de combatir las drogas.

El editorial señala precisamente el impacto de la guerra comercial en el sector automotor, en el que EE.UU., Canadá y México están muy integrados. En cuestión de días o semanas, la producción podría paralizarse, y el aumento del costo de los vehículos podría volverse inasumible para los consumidores, lo que reduciría la demanda.

Los efectos negativos sobre las cadenas de suministro pueden dificultar la tarea de la Reserva Federal de mantener a raya una inflación persistente que ya ha llevado al banco central a pausar las bajadas de las tasas de interés hasta ver un "progreso real" en los precios o un mercado laboral más débil.