En medio de la expectativa por la segunda etapa del acuerdo de alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este lunes que las conversaciones con Israel y otros países sobre Oriente Medio “avanzan”. Sus declaraciones se dan, justamente, antes de la reunión que tiene programada para este martes con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

"Las conversaciones sobre Oriente Medio con Israel y otros países están avanzando. (Benjamín) Bibi Netanyahu viene el martes, y creo que tenemos algunas reuniones muy importantes programadas", dijo Trump en conversación con los medios de comunicación.

En ese contexto, Netanyahu llegó a Estados Unidos durante la noche del domingo para su reunión con Trump y su enviado a Oriente Medio, Steve Witkoff, dijo la oficina de Netanyahu.

Por su parte, el embajador de Israel ante la ONU, publicó en X que recibió a Netanyahu, “quien acaba de llegar a Washington antes de su reunión con el presidente @RealDonaldTrump. Esta es una reunión importante que fortalece la profunda alianza entre Israel y Estados Unidos y mejorará nuestra cooperación".

La prensa israelí ha reportado que Trump ya le ha dejado claro a Netanyahu que no quiere que Israel continúe atacando Gaza. Sin embargo, algunos miembros claves de la coalición de Gobierno, como el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, han avisado que están dispuestos a tumbar la coalición si Netanyahu no retoma los bombardeos en el enclave una vez termine la primera fase de la tregua.

En declaraciones a los medios de comunicación justo antes de subirse al avión, Netanyahu sostuvo que la ofensiva contra Gaza ha servido para "cambiar la faz de Oriente Medio", y dijo que, junto a Trump, Israel puede cambiarla "todavía más, y para mejor".

La reunión del martes en la Casa Blanca será la primera de Trump con un líder extranjero desde que regresó al cargo. Mientras tanto, los mediadores estadounidenses y árabes se enfrentan al abrumador trabajo de negociar la siguiente fase de un acuerdo de alto el fuego para poner fin al asedio de 15 meses a Gaza, según reportó la agencia de noticias AP.

El grupo de resistencia Hamás,ha dicho que no liberará a los rehenes en la segunda fase sin el fin de los ataques israelíes y la retirada total de sus fuerzas, de acuerdo a informes de AP.

Netanyahu, que enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, tensó las relaciones con el predecesor de Trump, Joe Biden, y no ha visitado la Casa Blanca desde 2022, informó la agencia de noticias Reuters.