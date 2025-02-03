En 2009, Ulas Tekerkaya trabajaba como chef de protocolo en una base militar de la OTAN en Konya, la ciudad histórica de Türkiye donde nació y creció.

Ubicada en el corazón de Anatolia, Konya es el lugar donde yace Mevlana Yalal ad Din Rumi, el erudito y poeta musulmán del siglo XIII cuyo legado espiritual atrae a decenas de miles de visitantes cada año.

Un día, por curiosidad, el comandante de la base militar le planteó a Tekerkaya una pregunta que cambiaría el curso de su vida: “¿Mevlana solo comía kebab al horno?”.

Esa duda inocente dejó a Tekerkaya cuestionándose si era posible descubrir cuáles eran los platos comunes durante la época de Mevlana Rumi.

Tekerkaya se sumergió en las obras de Mevlana, donde encontró algunos fragmentos de información sobre las recetas de esa época. El chef se sintió inspirado para revivir esos sabores.

“El mayor desafío es que las fuentes suelen indicar los ingredientes, pero no la receta completa. Por lo general, no hay información sobre las proporciones de los ingredientes ni instrucciones sobre cómo cocinarlos. Pero diría que puedo capturar el 95% de las recetas originales”, comparte Tekerkaya con TRT World.

En un ejemplo, Mevlana dice: “Amasado con almendras y nueces, el halva de almendras endulza mi lengua y trae luz a mis ojos. Toma un poco de mantequilla, almendras y harina, y haz un halva de almendras”, explica Tekerkaya.

“Nos dice que lleva almendras, harina y mantequilla, pero no da las medidas. Así que descubro las proporciones experimentando”, completa.

Desde entonces, Tekerkaya se ha ido forjando como una especie de arqueólogo culinario. Investiga archivos y manuscritos antiguos en busca de detalles sobre los platos que preparaban nuestros antepasados. Recientemente, sorprendió a los entusiastas de la gastronomía al recrear un pan neolítico de 8.600 años de antigüedad.

Pero, ¿cómo llegó Tekerkaya, ahora de 46 años, a buscar recetas de la Edad de Piedra?

El restaurante Somatci Fihi Ma Fih

Tekerkaya todavía cocinaba para los soldados en el centro de mando de la OTAN cuando comenzó a experimentar con los platos que Mevlana había plasmado en sus escritos.

A través del método de prueba y error, redescubrió cómo se preparaban los antiguos platillos, manteniéndose fiel a las recetas originales escritas por Mevlana en obras como el “Masnavi”, el “Divan-ı Kebir” y el “Fihi Ma Fih”.

Más allá de las instrucciones de Mevlana, algunas de sus recetas también se basan en la cocina selyúcida de la época. Los selyúcidas, una poderosa dinastía turca que gobernó gran parte de Anatolia entre los siglos XI y XIII, fueron fundamentales a la hora de moldear el patrimonio cultural y culinario de la región, fusionando influencias persas, árabes y turcas en su cocina.

Desde que comenzó su investigación, Tekerkaya ha desarrollado 45 recetas basadas en la cocina mevleví y selyúcida, que incluyen platos fuertes, postres y bebidas, como el Hassaten Lokma, los higos rellenos y el sorbete de rosa.

A medida que sus preparaciones fueron ganando popularidad, Tekerkaya renunció a su trabajo en la base militar en 2011 y abrió Somatci Fihi Ma Fih, el primer restaurante del mundo que sirve cocina de las eras mevleví y selyúcida.

El nombre del restaurante proviene de la tradición mevleví. “Somat” significa mesa, y “somatci” se refiere a alguien que prepara y limpia la mesa. “Fihi Ma Fih” se traduce aproximadamente como “es lo que es”.

A través de su iniciativa, el chef también espera impregnar a sus clientes sobre la cultura mevleví y transmitir sus conocimientos a las generaciones futuras. Con ese fin, publicó un libro de recetas en turco e inglés en 2019 titulado Somat’a Sala (Invitación a la cena), que incluye versos del Corán y las obras de Mevlana.

Los platos que sirve no se comparan con lo que se vende en los restaurantes comunes.

Ingredientes de la Ruta de la Seda

Los platos de Tekerkaya no incluyen algunos ingredientes esenciales de la cocina moderna, como tomates, pepinos o aceite, ya que ninguno de ellos se utilizaba en aquella época. En su lugar, sugiere productos que se transportaban en las caravanas de la Ruta de la Seda.

Sus platos se sazonan con especias como comino, canela, sal o salsas, y se preparan con raíces de plantas. También contienen muchas almendras, avellanas, pistachos y frutos secos. Uno de los platos principales es la carne cocida con higos secos, ajo, pimienta negra y comino. En su menú, lo encontrarás simplemente como “Carne con higos”.

Otro ejemplo es el sorbete Sirkencubin, una bebida hecha de miel y vinagre. En sus escritos, Mevlana describió la bebida con estas palabras: “El sufrimiento es vinagre, la gracia es como la miel; estos dos son la base del Sirkencubin”.

Tekerkaya descubrió que el Sirkencubin requiere combinar una taza de miel, una taza de vinagre y dos tazas de agua. También se dio cuenta de que, aunque se puede usar agua caliente para mezclar, la bebida se sirve mejor fría.

“Mevlana nos enseña que los opuestos pueden coexistir y, al mismo tiempo, ser una fuente de curación para las personas”, subrayó Tekerkaya.