Estados Unidos incrementó la presión sobre Panamá por el control del canal, en medio de una visita del secretario de Estado, Marco Rubio, al país latinoamericano. Este domingo, el jefe máximo de la diplomacia estadounidense le dio un ultimátum a la nación, tras reunirse con el presidente panameño, José Raúl Mulino, al advertir que Washington tomará "medidas" si continúa la "influencia" china en el canal.

Rubio "dejó claro que este 'statu quo' es inaceptable y que, a falta de cambios inmediatos", Estados Unidos tomará "las medidas necesarias para proteger sus derechos", aseguró Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado.

Además, el secretario indicó que para el presidente Donald Trump esa "influencia" de China es "una amenaza para el canal y una violación" de los tratados bilaterales por los cuales Estados Unidos entregó a Panamá el control de la vía en 1999, agregó Bruce.

Tras el encuentro con Rubio, Mulino dijo haber defendido que no existe interferencia china sobre esta ruta por la que pasa el 5% del comercio marítimo mundial, y aseguró que la conversación fue "respetuosa". "No siento que haya ninguna amenaza en este momento real contra el tratado, la vigencia y mucho menos de uso de fuerza militar para apoderarse del canal, no siento eso", declaró Mulino.

Ese mismo domingo, Trump volvió a advertir que va a “recuperar” el canal de Panamá, o de lo contrario, algo "muy potente" ocurrirá. En su intervención, Trump fue contundente: “Vamos a recuperarlo, o algo muy potente va a suceder”. Aunque luego matizó que no cree "que sean necesarias tropas en Panamá".

La molestia de Estados Unidos responde principalmente a la creciente influencia de China en América Latina, particularmente en torno al canal de Panamá. Aunque la vía interoceánica está bajo el control de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Washington sostiene que Beijing ha logrado establecer una presencia estratégica a través de una empresa de Hong Kong que opera puertos en ambos extremos del canal, por donde pasa el 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos.

“La soberanía del canal no está en discusión”

En respuesta a las crecientes presiones, el presidente Mulino reiteró que “la soberanía sobre el canal no está en discusión”. También señaló que no ve ninguna “amenaza real” de una intervención militar estadounidense.

Con respecto a los dos puertos del canal operados por una empresa china, Mulino explicó al secretario de Estado que hay una auditoría en marcha sobre su funcionamiento y le pidió esperar a conocer los resultados de las mismas. También señaló que le corresponde a las autoridades que gestionan el canal, y no a su gobierno responder a las inquietudes deTrump sobre la supuesta influencia china.

Mulino además informó, como muestra de transparencia, que Panamá no renovará un acuerdo con China sobre la “Ruta de la Seda”, en un intento por calmar las preocupaciones de Washington. Sin embargo, el secretario de Estado estadounidense se mantuvo firme en sus demandas de cambios inmediatos para garantizar que no haya ningún riesgo para los intereses de Estados Unidos en el canal.

La visita de Rubio a Panamá es el primer viaje que hace como secretario de Estado y también la primera parada de una gira que también incluye visitas a El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana.

La inmigración, otro tema sobre la mesa

Rubio y Mulino también también abordaron la cuestión de la inmigración durante su reunión. El portavoz Bruce dijo que Rubio enfatizó la importancia de los esfuerzos de colaboración para poner fin a la crisis de inmigración ilegal en el hemisferio y agradeció a Mulino por su apoyo a un programa conjunto de repatriación, que ha reducido la migración ilegal a través del Tapón del Darién.