TÜRKİYE
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Erdogan: Intercambio de prisioneros sigue pese a provocaciones de Israel
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, enfatizó la "enorme diferencia" en el bienestar de los prisioneros liberados por Israel y Hamás, lo que revela la brutalidad de Tel Aviv.
Erdogan: Intercambio de prisioneros sigue pese a provocaciones de Israel
“No podemos dejar solos a nuestros hermanos y hermanas de Gaza durante este período”, declaró el presidente Erdogan. / Foto: AA / AA
Por Redacción

A pesar de las continuas provocaciones de Israel, el intercambio de prisioneros entre Tel Aviv y Hamás continúa, declaró el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, este lunes.

En sus declaraciones posteriores a una reunión de gabinete, Erdogan reiteró la disposición de Türkiye a "hacer todo lo que sea necesario para que el acuerdo de alto el fuego sea permanente".

“La enorme disparidad entre la condición de los prisioneros liberados por Israel y los rehenes que entregó Hamás es suficiente para ver la diferencia de mentalidad”, dijo el mandatario, refiriéndose al estado físico de las personas liberadas como parte del acuerdo.

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“No podemos dejar solos a nuestros hermanos y hermanas en Gaza durante este período. Una vez más, repito mi llamado a brindar más apoyo al pueblo oprimido de Gaza antes del mes sagrado del Ramadán”, agregó.

Reconstrucción después de los terremotos en Türkiye

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Ahora que se acerca el aniversario del terremoto que impactó Türkiye el 6 de febrero de 2023, el presidente Erdogan ha reiterado el compromiso del país con la reconstrucción y la preparación para terremotos.

"Nuestro objetivo es hacer que nuestras ciudades afectadas por desastres sean más magníficas que antes, con su infraestructura, superestructura, bellezas históricas y naturales", afirmó Erdogan, destacando la dedicación del gobierno a la restauración de las regiones afectadas.

El mandatario también subrayó la urgencia de las medidas de seguridad sísmica, y agregó: "No tenemos otra opción que lograr rápidamente que nuestras ciudades, en especial Estambul, sean resistentes a los terremotos".

Reflexionando sobre los recientes sismos en Grecia, enfatizó la importancia vital de la preparación, afirmando: "Los terremotos en Grecia nos recuerdan el valor de nuestros esfuerzos y que la preparación ante los terremotos es una cuestión de supervivencia para nuestro país".

Mientras Türkiye continúa con sus amplios proyectos de transformación urbana, las autoridades se mantienen firmes en la tarea de fortificar las ciudades contra futuras amenazas sísmicas.

FUENTE:TRT Español y agencias
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