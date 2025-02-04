En una decisión de última hora, justo antes de que entraran en vigor los aranceles que había anunciado ampliamente contra México y Canadá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frenó la medida… Al menos por los siguientes 30 días. Los países vecinos se comprometieron, en acuerdos acelerados, a reforzar la seguridad en sus fronteras para detener el flujo de migrantes y de fentanilo, a cambio de una pausa en los impuestos del 25% a sus productos.

¿Qué se acordó con México?

Como parte de los acuerdos, México fortalecerá la seguridad en su frontera con Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas, anunció en la noche de este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum. "Tuvimos una buena conversación con el presidente Trump, con mucho respeto por nuestra relación y soberanía", escribió la mandataria en la red social X.

Sheinbaum indicó que México se comprometió a “reforzar de inmediato la frontera norte con 10.000 efectivos de la Guardia Nacional para prevenir el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, especialmente de fentanilo”. Además, informó que Washington se comprometió a “trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder hacia México”.

Por su parte, Trump confirmó que ambos países continuarán negociando durante este período de un mes. “Llevaremos a cabo diálogos encabezados por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, junto con representantes de alto nivel de México. Espero participar en esas negociaciones con la presidenta Sheinbaum mientras intentamos lograr un 'acuerdo' entre nuestros dos países", escribió el presidente estadounidense en redes sociales.

Durante el fin de semana, Sheinbaum había rechazado las acusaciones de Estados Unidos de que su gobierno supuestamente tenía vínculos con el crimen organizado, el mismo día en que se anunciaron los aranceles. “Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio”, escribió el domingo en X.

La mandataria también cirticó el uso de aranceles por parte de EE.UU., al señalar que la diplomacia es la forma adecuada de abordar las preocupaciones compartidas."No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando como lo hicimos en estas últimas semanas con su Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración; en nuestro caso, con respeto a los derechos humanos", completó.

¿Y Canadá?

En la misma línea, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acordó con Trump tomar medidas para enfrentar el flujo de fentanilo y migrantes en su frontera.