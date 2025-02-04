AMÉRICA LATINA
3 MIN DE LECTURA
Ecuador cerrará fronteras en elecciones por “intentos de desestabilización”
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que cerrará sus fronteras con Colombia y Perú durante las elecciones presidenciales por "intentos de desestabilización de grupos armados".
Ecuador cerrará fronteras en elecciones por “intentos de desestabilización”
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el Palacio Legislativo en Quito, Ecuador.  Foto: Archivo AP / Others
Por Redacción

Por posibles “intentos de desestabilización de grupos armados”, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes el cierre temporal de las fronteras con Colombia y Perú durante las elecciones generales del próximo domingo.

"Ante los intentos de desestabilización de grupos armados, desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de febrero, las fronteras permanecerán cerradas", informó el gobernante en su cuenta de X. Además, dispuso reforzar la presencia militar en las zonas limítrofes y "militarizar los puertos de manera inmediata".

El sábado, durante su campaña para la reelección, Noboa denunció en la misma red social que su equipo de seguridad detuvo a doce personas, a quienes se les incautaron fusiles, municiones, un dron y uniformes policiales y militares. Sin embargo, no precisó la nacionalidad de los detenidos. "Que retrocedan: los narcoterroristas que quieren causar desestabilización", expresó.

Noboa, en el poder desde noviembre de 2023, le declaró hace un año la guerra a una veintena de mafias locales dedicadas al narcotráfico, secuestro y extorsión, que han sembrado terror y muerte en el país de 17 millones de habitantes.

RECOMENDADOS

Ubicado en el Pacífico y con una economía dolarizada, Ecuador –que era considerado una isla de paz en medio de Perú y Colombia, los mayores productores mundiales de cocaína– se convirtió hace años en una ruta clave para el narcotráfico.

Las disputas por control del mercado entre las bandas criminales han desatado una ola violencia sin precedentes. En 2023, la tasa de homicidios alcanzó un récord de 47 por cada 100.000 habitantes. Noboa asegura haber reducido esa cifra a 38 en 2024 mediante estados de excepción –ocho en 2024, tres a nivel nacional–, y la declaratoria de un conflicto armado interno, que le permite desplegar fuerzas militares en las calles y las cárceles del país.

El sábado, el mandatario también arremetió contra "falsos demócratas que prefieren un país en ruinas" y contra la "prensa aliada a la banca", a la que acusa de atacar a su gobierno.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Gaza inicia la transición hacia un gobierno de tecnócratas mientras persisten los ataques israelíes
La vida del médico palestino Abu Safiya corre peligro en prisión israelí, alertan organizaciones
Líderes de la OTAN se reúnen en Ankara en una cumbre decisiva para el futuro de la alianza
¿Por qué el delicado equilibrio que mantiene Türkiye es clave para la OTAN?
Por Murat Sofuoglu
Irán vive una jornada de oraciones por el líder Alí Jamenei, en el segundo día de su funeral público
Erdogan advierte que Israel, un "adicto a la guerra", busca “dinamitar” acuerdo entre EE.UU. e Irán
Estados Unidos cumple 250 años, y para millones que cruzaron océanos y tierras no hay certezas
Por Sadiq S Bhat
Mientras multitudes despiden a Alí Jamenei en Irán, Trump dice que pausó diálogos por el funeral
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Comienza en Teherán el funeral de Alí Jamenei con amplia presencia internacional
El apoyo a Palestina deja huella en el Mundial: cinco momentos donde la solidaridad estuvo presente
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Por Abhishek G Bhaya
El Vaticano excomulga a obispos lefebvrianos: quiénes son y qué hay detrás del conflicto
Un atentado con bomba golpea un café en el centro de la capital siria, Damasco
Por qué el uranio de Irán sigue siendo el principal obstáculo en las negociaciones con EE.UU.
Por Murat Sofuoglu