Nayib Bukele, presidente de El Salvador, acaba de hacerle una tentadora oferta a Washington: recibir en la megacárcel del país centroamericano a “criminales convictos”, incluidos ciudadanos estadounidenses y migrantes. ¿El precio? Una “tarifa”.

“Le hemos ofrecido a los Estados Unidos de América la oportunidad de tercerizar parte de su sistema penitenciario. Estamos dispuestos a acoger únicamente a delincuentes convictos (incluidos ciudadanos estadounidenses) en nuestra megaprisión (Cecot) a cambio de una cuota", anunció Bukele en un mensaje en inglés que publicó en la red social X este martes.

Y añadió: "La tarifa sería relativamente baja para Estados Unidos pero significativa para nosotros, lo que haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario”.

El secretario de EE.UU., Marco Rubio, quien se encuentra de gira por Centroamérica y pasó el lunes por El Salvador, había anticipado la noticia en conversación con la prensa. "El presidente Bukele ha ofrecido alojar en sus cárceles a peligrosos criminales estadounidenses detenidos en nuestro país, incluidos aquellos con ciudadanía estadounidense y residencia legal", dijo.

Rubio expresó su satisfacción por la oferta, al destacar que "ningún país ha hecho jamás una oferta de amistad como esta". “Estamos profundamente agradecidos. Ya hablé con el presidente (Donald) Trump sobre esto”, añadió.

Aunque no se mencionaron detalles específicos, Rubio sugirió que los prisioneros trasladados serían principalmente miembros de grupos criminales de Latinoamérica como la MS-13 de El Salvador o el Tren de Aragua de Venezuela, que hayan obtenido ciudadanía estadounidense.

Para "cualquier inmigrante indocumentado o ilegal en Estados Unidos que sea un criminal peligroso –MS-13, Tren de Aragua, lo que sea– Bukele ha ofrecido sus cárceles", afirmó Rubio. Recientemente, las pandillas como la MS-13 y los cárteles del narcotráfico fueron declarados organizaciones terroristas por el Gobierno de Trump.

Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump ha fijado como prioridad el aumento de las deportaciones de millones de personas en situación irregular en Estados Unidos, independientemente de si han cometido delitos o no.

Esta política de expulsiones masivas ha generado gran controversia, ya que incluye a personas sin antecedentes penales, aumentando la tensión en las comunidades inmigrantes.

Además, la semana pasada, reveló su plan de enviar a “los peores inmigrantes” a la infame prisión de Guantánamo, en Cuba, donde ordenó establecer un centro para albergar a 30.000 personas.

La megacárcel de Bukele en El Salvador