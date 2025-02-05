TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Llegan a Türkiye 15 prisioneros palestinos liberados por Israel
Türkiye recibió a los prisioneros palestinos como parte de un esfuerzo para ayudar a mantener el alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás.
Llegan a Türkiye 15 prisioneros palestinos liberados por Israel
Türkiye, junto con otros países, acogerá a prisioneros palestinos liberados por Israel en virtud del acuerdo de alto el fuego. / Foto: AP / AP
Por Redacción
5 de febrero de 2025

Türkiye anunció que 15 prisioneros palestinos liberados en el marco del alto el fuego en Gaza llegaron al país.

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, explicó que hace unos días 15 palestinos fueron liberados de prisión, tras lo cual la embajada turca en El Cairo expidió sus visados, permitiéndoles llegar al país.

“Creemos que sería muy beneficioso que otros países de la región y algunas otras naciones también desempeñaran un papel en este asunto”, declaró Fidan este martes en una rueda de prensa con su homólogo de Egipto, Badr Abdulati.

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, dio instrucciones a la agencia de inteligencia turca MIT para que facilitara el traslado de 15 palestinos exiliados al país en una primera fase a través de Egipto, según un comunicado emitido el martes.

Como parte del acuerdo de alto el fuego y liberación de prisioneros en Gaza, Israel ha puesto como condición que algunos de los palestinos liberados que cumplían cadena perpetua fueran exiliados y no se les permitiera regresar.

Las autoridades turcas han tomado medidas para acoger a algunos de esos prisioneros palestinos, según el comunicado oficial.

RECOMENDADOS

Israel y Hamás acordaron un alto el fuego, que entró en vigor el 19 de enero tras varios intentos fallidos. El intercambio de prisioneros sigue siendo uno de los temas más complicados durante las negociaciones.

Israel ha encarcelado y detenido a miles de palestinos que fueron arrestados durante operaciones militares en la asediada Gaza y Cisjordania ocupada.

Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha matado a unos 50.000 palestinos y herido a más de 100.000 personas en su agresión genocida contra Gaza, después de la incursión del grupo de resistencia palestino Hamás en Israel, en la que tomó cientos de rehenes.

Según el acuerdo, Hamás entregará gradualmente a los rehenes mientras Israel, a cambio, liberará a miles de palestinos de sus infames prisiones.

Otros países también acogerán a prisioneros palestinos.

Türkiye ha sido uno de los principales facilitadores del alto el fuego en Gaza, junto con Qatar y Egipto.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan