En lo que representa una fuerte sacudida para el ya tenso panorama de Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que ocupará la devastada Gaza y que su país será “dueño” del enclave. Remarcando su visión de expulsar a los palestinos de su propio territorio, Trump le dio un muy significativo apoyo a Tel Aviv, viejo aliado de Washington, durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tras su reunión este martes.

"Estados Unidos tomará el control de Gaza y haremos un buen trabajo con ella también. Seremos dueños de ella. Y seremos responsables de desmantelar todas bombas peligrosas sin explotar y otras armas en este sitio", sostuvo el mandatario estadounidense. Luego agregó que ve “una posición de propiedad a largo plazo” en el enclave. En esa línea, no descartó la posibilidad de desplegar tropas en Gaza: "Haremos lo que sea necesario. Si es necesario, lo haremos".

“Considero que esto aportará una gran estabilidad a esa parte de Oriente Medio, y tal vez a todo Oriente Medio... y no fue una decisión que se tomó a la ligera. A todas las personas con las que he hablado les encanta la idea de que Estados Unidos sea dueño de ese pedazo de tierra", reiteró.

Netanyahu, sonriendo a su lado, calificó a Trump como “el mejor amigo que Israel ha tenido nunca” y sostuvo que el plan de Washington en Gaza “podría cambiar la historia”. Luego remató: “Como hablamos, señor presidente, para asegurar nuestro futuro y traer la paz a nuestra región tenemos que terminar el trabajo”.

Casi inmediatamente, uno de los principales líderes de Hamás, Sami Abu Zuhri, rechazó las declaraciones de Trump y advirtió que son “una receta para crear el caos” en Oriente Medio. "Lo consideramos una receta para crear el caos y tensión en la región. Nuestro pueblo en Gaza no permitirá que estos planes se lleven a cabo. Lo que se necesita es poner fin a la ocupación y la agresión contra nuestro pueblo, no expulsarlo de su tierra", sostuvo en un comunicado. Posteriormente, señaló que “ideas de este tipo son capaces de encender la región”.

Las declaraciones de Trump, así como la visita de Netanyahu a Washington, ocurrieron mientras las negociaciones para la segunda etapa del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás daban sus primeros pasos. El portavoz de Hamás, Abdel Latif al-Qanoua, anunció el comienzo de las conversaciones y señaló que la prioridad del grupo de resistencia “es dar refugio y ayudar a nuestro pueblo, así como reconstruir Gaza".

Israel, por su parte, dijo que estaba enviando un equipo para negociar la siguiente fase en su frágil alto el fuego con Hamás.

Los palestinos “no tienen otra opción” que abandonar Gaza

Recalcando su planteamiento de sacar a los palestinos de Gaza, Trump sostuvo que los habitantes del asediado enclave "no tienen otra opción" que abandonar el territorio. "No tienen otra alternativa en este momento. Quiero decir, están allí porque no tienen otra opción. ¿Qué tienen? Es un gran montón de escombros en este momento", dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval.

"Es un sitio de escombros. Todo el lugar está demolido. Es inseguro, es insalubre. No es un lugar donde la gente quiera vivir. No tienen otra alternativa que irse. Si les diéramos la opción de vivir en un lugar hermoso y abierto con algunos barrios agradables allí, una especie de vivienda agradable, y tenemos el dinero para eso en Oriente Medio". Cuando periodistas le dijeron que los palestinos han dicho repetidamente que no quieren ser forzados a abandonar su patria, Trump dijo: "No sé cómo podrían querer quedarse”.

En la rueda de prensa junto a Netanyahu, cuando le preguntaron si su propuesta de “tomar el control” de Gaza implicaba que no apoya la solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí, el mandatario estadounidense contestó: "No se trata de dos Estados, ni de un Estado, ni de ningún otro Estado. Se trata de que queremos darle a la gente una oportunidad de vivir". "Nunca han tenido una oportunidad de vivir porque Gaza ha sido un infierno para la gente que vive allí", añadió.

En respuesta a otra pregunta sobre quién vivirá en Gaza si los palestinos se van, Trump respondió: "La gente del mundo". "Creo que lo convertirán en un lugar internacional, increíble. Creo que el potencial de Gaza es increíble… El mundo entero, representantes de todo el mundo estarán allí, y vivirán allí. Mucha gente vivirá allí". Al punto que describió la propuesta de desplazar a los palestinos como algo “mucho mejor que volver a Gaza, que ha tenido décadas y décadas de muerte".

Türkiye y Egipto rechazan el desplazamiento de palestinos