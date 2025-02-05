En lo que representa una fuerte sacudida para el ya tenso panorama de Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que ocupará la devastada Gaza y que su país será “dueño” del enclave. Remarcando su visión de expulsar a los palestinos de su propio territorio, Trump le dio un muy significativo apoyo a Tel Aviv, viejo aliado de Washington, durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tras su reunión este martes.
"Estados Unidos tomará el control de Gaza y haremos un buen trabajo con ella también. Seremos dueños de ella. Y seremos responsables de desmantelar todas bombas peligrosas sin explotar y otras armas en este sitio", sostuvo el mandatario estadounidense. Luego agregó que ve “una posición de propiedad a largo plazo” en el enclave. En esa línea, no descartó la posibilidad de desplegar tropas en Gaza: "Haremos lo que sea necesario. Si es necesario, lo haremos".
“Considero que esto aportará una gran estabilidad a esa parte de Oriente Medio, y tal vez a todo Oriente Medio... y no fue una decisión que se tomó a la ligera. A todas las personas con las que he hablado les encanta la idea de que Estados Unidos sea dueño de ese pedazo de tierra", reiteró.
Netanyahu, sonriendo a su lado, calificó a Trump como “el mejor amigo que Israel ha tenido nunca” y sostuvo que el plan de Washington en Gaza “podría cambiar la historia”. Luego remató: “Como hablamos, señor presidente, para asegurar nuestro futuro y traer la paz a nuestra región tenemos que terminar el trabajo”.
Casi inmediatamente, uno de los principales líderes de Hamás, Sami Abu Zuhri, rechazó las declaraciones de Trump y advirtió que son “una receta para crear el caos” en Oriente Medio. "Lo consideramos una receta para crear el caos y tensión en la región. Nuestro pueblo en Gaza no permitirá que estos planes se lleven a cabo. Lo que se necesita es poner fin a la ocupación y la agresión contra nuestro pueblo, no expulsarlo de su tierra", sostuvo en un comunicado. Posteriormente, señaló que “ideas de este tipo son capaces de encender la región”.
Las declaraciones de Trump, así como la visita de Netanyahu a Washington, ocurrieron mientras las negociaciones para la segunda etapa del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás daban sus primeros pasos. El portavoz de Hamás, Abdel Latif al-Qanoua, anunció el comienzo de las conversaciones y señaló que la prioridad del grupo de resistencia “es dar refugio y ayudar a nuestro pueblo, así como reconstruir Gaza".
Israel, por su parte, dijo que estaba enviando un equipo para negociar la siguiente fase en su frágil alto el fuego con Hamás.
Los palestinos “no tienen otra opción” que abandonar Gaza
Recalcando su planteamiento de sacar a los palestinos de Gaza, Trump sostuvo que los habitantes del asediado enclave "no tienen otra opción" que abandonar el territorio. "No tienen otra alternativa en este momento. Quiero decir, están allí porque no tienen otra opción. ¿Qué tienen? Es un gran montón de escombros en este momento", dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval.
"Es un sitio de escombros. Todo el lugar está demolido. Es inseguro, es insalubre. No es un lugar donde la gente quiera vivir. No tienen otra alternativa que irse. Si les diéramos la opción de vivir en un lugar hermoso y abierto con algunos barrios agradables allí, una especie de vivienda agradable, y tenemos el dinero para eso en Oriente Medio". Cuando periodistas le dijeron que los palestinos han dicho repetidamente que no quieren ser forzados a abandonar su patria, Trump dijo: "No sé cómo podrían querer quedarse”.
En la rueda de prensa junto a Netanyahu, cuando le preguntaron si su propuesta de “tomar el control” de Gaza implicaba que no apoya la solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí, el mandatario estadounidense contestó: "No se trata de dos Estados, ni de un Estado, ni de ningún otro Estado. Se trata de que queremos darle a la gente una oportunidad de vivir". "Nunca han tenido una oportunidad de vivir porque Gaza ha sido un infierno para la gente que vive allí", añadió.
En respuesta a otra pregunta sobre quién vivirá en Gaza si los palestinos se van, Trump respondió: "La gente del mundo". "Creo que lo convertirán en un lugar internacional, increíble. Creo que el potencial de Gaza es increíble… El mundo entero, representantes de todo el mundo estarán allí, y vivirán allí. Mucha gente vivirá allí". Al punto que describió la propuesta de desplazar a los palestinos como algo “mucho mejor que volver a Gaza, que ha tenido décadas y décadas de muerte".
Türkiye y Egipto rechazan el desplazamiento de palestinos
Trump volvió a insistir en que Jordania y Egipto deberían reasentar a los palestinos desplazados de Gaza, a pesar de que sus líderes ya han rechazado esa posibilidad. De hecho, múltiples países le han advertido al presidente estadounidense que desarraigar a los más de 2,3 millones de palestinos de Gaza equivaldría a una limpieza étnica, amenazaría la estabilidad de Oriente Medio, correría el riesgo de expandir el conflicto y socavaría la posibilidad de lograr una solución de dos Estados.
El embajador palestino ante la ONU sostuvo este martes que los líderes mundiales y los pueblos deben respetar el deseo de los palestinos de permanecer en Gaza. "Nuestra tierra natal es nuestra tierra natal. Si parte de ella es destruida (por la ofensiva israelí) el pueblo palestino ha elegido la opción de regresar a ella", consideró el enviado Riyad Mansour. "Y creo que los líderes y la gente deberían respetar los deseos del pueblo palestino", añadió.
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fida, sostuvo que el plan de Trump para desplazar a los palestinos de Gaza es “inaceptable”. “Incluso abrirlo a debate es un error. Nos oponemos a cualquier iniciativa que "busque excluir a la población de Gaza de la ecuación”, señaló.
De hecho, horas antes de que Trump reavivara las tensiones con su “plan” para Gaza, Türkiye y Egipto rechazaron en un comunicado conjunto “cualquier intento por desplazar o expulsar a los palestinos de su tierra”. Tras una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores de los dos países, la declaración reiteró su firme apoyo a la resiliencia del pueblo palestino, su apego a su tierra y sus derechos legítimos.
Por eso, Türkiye y Egipto condenaron cualquier acción destinada a desplazar o reubicar a los palestinos, advirtiendo que tales medidas amenazarían la estabilidad regional, provocarían el riesgo de una escalada del conflicto y socavarían las perspectivas de paz y cooperación. La declaración también reafirmó el compromiso de los dos países con una paz justa y duradera basada en el derecho internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas y la solución de dos Estados.
Desde la semana pasada, el rey de Jordania Abdullah II desestimó la sugerencia de Trump para reasentar a los palestinos de Gaza. Se espera que la próxima semana el rey llegue a la Casa Blanca para una visita.
Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, la Autoridad Palestina y la Liga Árabe, además de otros países europeos, incluyendo a Alemania, Reino Unido y Francia, también han rechazado el desplazamiento de palestinos.
Pese a este rechazo, Trump, con Netanyahu a su lado, dijo que cree que Egipto y Jordania, así como otros países que no mencionó, terminarán aceptando recibir a los palestinos. "Si miramos las últimas décadas, todo es muerte en Gaza", dijo Trump. "Esto ha estado sucediendo durante años. Todo es muerte. Si podemos conseguir una hermosa zona para reasentar a la gente, de forma permanente, en casas bonitas donde puedan ser felices y no ser baleados ni asesinados ni apuñalados hasta la muerte como está sucediendo en Gaza".
Arabia Saudita desmiente comentarios de Trump sobre su relación con Israel
Arabia Saudita reafirmó su posición sobre no normalizar las relaciones con Israel sin el establecimiento de un Estado palestino independiente, al desmentir la afirmación de Trump de que Riad había abandonado esta demanda.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita emitió un comunicado enfatizando que la posición del reino sigue siendo "firme e inquebrantable" tras las declaraciones de Trump en la rueda de prensa con Netanyahu.
Cuando se le preguntó si los saudíes exigen el establecimiento de un Estado palestino, Trump, sentado junto a Netanyahu en la Oficina Oval, respondió: "No, no lo hacen".
"El Ministerio de Relaciones Exteriores afirma que la posición del Reino de Arabia Saudita sobre el establecimiento de un Estado palestino es firme e inquebrantable", se lee en el comunicado.
El comunicado recordó que el príncipe heredero Mohammed bin Salman reiteró el compromiso del reino durante la Cumbre árabe-islámica celebrada en Riad el 11 de noviembre de 2024, subrayando la necesidad de un Estado palestino basado en las fronteras de 1967 y el fin de la ocupación israelí de los territorios palestinos. "El Reino de Arabia Saudita subraya que esta posición inquebrantable no es negociable y no está sujeta a compromisos.