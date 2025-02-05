El Gobierno de España “está haciendo todo lo posible” para garantizar que los crímenes cometidos en Gaza “no queden impunes”, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista con el canal RTVE.

Tras las declaraciones este domingo del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien calificó lo que está sucediendo en Gaza como una “masacre”, Albares reiteró las acciones internacionales que ha tomado el país.

"Por eso nos hemos sumado al caso de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia (CIJ); por eso enviamos contribuciones voluntarias a la Corte Penal Internacional (CPI) para que pueda investigar los crímenes que puedan haberse cometido en Gaza", sostuvo Albares.

Las fuerzas de Israel han matado a más de 47.500 personas en Gaza, en su mayoría mujeres y niños.

En noviembre, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes contra la humanidad.

El Estado palestino y los crímenes de Israel