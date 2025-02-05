Nueve países unieron sus esfuerzos en el recién creado Grupo de La Haya para presionar a Israel a detener el genocidio que está perpetrando contra el pueblo palestino. La iniciativa de Bolivia, Cuba, Colombia, Honduras, Sudáfrica, Belice, Malasia, Namibia y Senegal busca coordinar medidas legales, diplomáticas y económicas para presionar a Tel Aviv a frenar sus acciones bélicas.

El Grupo de La Haya prometió impedir que buques atraquen en los territorios de sus países si llevan combustible y/o armas a Israel cuando hay riesgo de que se usen para “violar” el derecho internacional. Además, las nueve naciones cumplirán las condiciones del Estatuto de Roma –el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI)– y se comprometieron a ejecutar las órdenes de arresto emitidas en noviembre contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza.

El anuncio de la creación del grupo se hizo en la ciudad que, justamente, lleva su nombre: La Haya, que además es el hogar de la CPI y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU. Representantes de los nueve países presentaron el pasado viernes una declaración con las primeras acciones que van a tomar, aunque han invitado a otros Estados a sumarse a su iniciativa.

¿Qué medidas tomará el Grupo de La Haya?

La declaración del Grupo de La Haya recoge tres medidas. Además de ejecutar las órdenes de arresto de Netanyahu y Gallant, prometen “prevenir la provisión o transferencia a Israel de armas, municiones y equipos relacionados, en todos los casos en los que exista un riesgo claro de que puedan ser usadas para cometer o facilitar violaciones” del derecho internacional o de la prohibición del genocidio.

En este caso, hacen referencia a la opinión consultiva emitida por la CIJ en julio pasado sobre las consecuencias legales de la ocupación israelí. La corte consideró, de manera histórica, que las políticas de asentamientos “violan el derecho internacional” y su "presencia continua" en Palestina es "ilegal".

En esa línea, la CIJ exigió la “evacuación de todos los colonos”, el “desmantelamiento” del muro de separación, y la devolución de tierras a sus residentes originales desplazados desde 1967.

En su tercera medida, los países del Grupo de La Haya prevendrán el atraque en su jurisdicción territorial de cualquier barco “en todos los casos en los que haya un riesgo claro de que la embarcación pueda ser utilizada para transportar combustible militar y armamento a Israel, el cual pueda ser usado para cometer o facilitar violaciones” de leyes internacionales.

“Tomaremos medidas efectivas adicionales para poner fin a la ocupación israelí del Estado de Palestina y eliminar los obstáculos para la realización del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, incluido el derecho a su Estado de Palestina independiente. Invitamos a todos los Estados a tomar todas las acciones y políticas posibles para poner fin a la ocupación israelí del Estado de Palestina”, agregaron.

Hamás dice que el Grupo de La Haya es “clave” para el fin de la ocupación israelí

El movimiento de resistencia palestino Hamas afirmó que la alianza de estos países representa un “paso significativo” para poner fin a a la ocupación israelí.