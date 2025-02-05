Plestia Alaqad, la joven periodista palestina reconocida por la BBC
Plestia Alaqad: Una de las periodistas más jóvenes de Gaza, testigo del genocidio y voz de resistencia contra la propaganda israelí. / Foto: Plestia Alaqad. / Others
Hajar ElkahlaouiHajar Elkahlaoui
5 de febrero de 2025

Plestia Alaqad es una de las periodistas más jóvenes de Gaza, sobreviviente del genocidio, y una reportera que enterró el miedo de denunciar a Israel. Se enfrenta a la propaganda de la hasbará, una estrategia que utiliza Israel para denigrar a quienes critican al Estado sionista. Y muestra a millones, a través de sus videos, no sólo la dura realidad de la ocupación, sino la contracara de resiliencia y humanidad de los palestinos.

"En Gaza, no nos vemos como números", cuenta Plestia a TRT Español. "Nos conocemos por nuestros nombres, por nuestras historias, por nuestra conexión profunda como comunidad".

Plestia vivió cuatro ofensivas militares antes de la devastadora escalada de octubre de 2023, aunque ninguna tan brutal como lo que estaba por venir. Aún así, siempre rescató el tejido social que persiste a pesar del desastre.

“Me encanta lo pequeña que es Gaza, donde casi todo el mundo se conoce”, dice. “El empleado del supermercado no es sólo empleado del supermercado, y el profesor no es sólo profesor, ellos forman parte de tu vida”.

Pasión por contar historias

Su pasión por contar historias comenzó en sexto grado, inspirada en su profesora de árabe, Rawan, también periodista. En séptimo, Plestia llenaba cuadernos con anotaciones y poemas en árabe e inglés.

Cuando regresó a Gaza a los 21 años, recién graduada de Nuevos Medios de Comunicación y Periodismo en la Universidad del Mediterráneo Oriental en la isla de Chipre, tenía un propósito: desafiar los estereotipos de su tierra natal.

No quería que Gaza, su Gaza, se redujera a una imagen de destrucción. Quería mostrar la verdadera esencia de su comunidad. "Decidí regresar a Gaza”, recuerda “para que la gente pudiera ver mi tierra a través de mis ojos".

De los sueños a la supervivencia

Desafortunadamente, su regreso coincidió con una brutalidad sin precedentes. Según el Ministerio de Salud de Gaza, desde el 7 de octubre de 2023 las operaciones militares israelíes han matado al menos a 47.280 palestinos y herido al menos a 111.400. Y Plestia fue testigo de todo ello.

“Al tercer día después del 7 de octubre, el bombardeo fue tan intenso que hubo una serie de ataques en mi edificio”, recuerda. “Grabé un vídeo y se hizo viral. Desde entonces, no paré de filmar y mostrar al mundo lo que sucede aquí”.

Su trabajo compartiendo historias personales y crudas de la vida bajo los bombardeos captó la atención internacional. Su cuenta de Instagram pasó de 3.000 seguidores a 4 millones. Y la BBC la reconoció como una de las 100 mujeres más influyentes de 2024.

"Quiero que el mundo conozca nuestros nombres y nuestras historias”, explica. “Incluso durante el genocidio, el desplazamiento forzado y la limpieza étnica, la gente de Gaza siempre fue amable".

No es fácil ser periodista en Gaza

Según el informe del Comité de Protección de Periodistas, la situación para los comunicadores en Gaza es extremadamente peligrosa. Desde octubre de 2023, 167 periodistas han muerto y 71 han resultado heridos. El CPJ investiga más de 130 casos adicionales de posibles asesinatos, arrestos y lesiones.

Hasta la fecha ha determinado que al menos 11 periodistas y dos trabajadores de los medios fueron blanco directo de las fuerzas israelíes. El CPJ clasificó sus muertes como asesinatos.

Durante la tregua de noviembre de 2023, Plestia tomó la difícil decisión de abandonar Gaza por los crecientes riesgos para la prensa.

El caso del periodista Wael Dahdouh ilustra el impacto de la ocupación: el 25 de octubre, un ataque aéreo israelí mató a su esposa,a su hijo Mahmoud de 15 años, a su hija Sham de 7 años y a su nieto Adam de 1 año. Posteriormente, el 7 de enero de 2024, su hijo mayor Hamza, también periodista, murió mientras intentaba entrevistar a los civiles desplazados.

"Lo que más me asustó fue ver a la familia de los periodistas siendo atacada y asesinada", se lamenta Plestia.

Huida forzada

Plestia entró por primera vez en Egipto con su madre, su hermana y su abuela a través del paso fronterizo de Rafah durante el primer alto el fuego, que duró apenas una semana. Después pudieron trasladarse a Australia gracias a la ciudadanía de su tío. “Pensé que volvería en dos o tres semanas”, recuerda. “No esperábamos que la ofensiva durara tanto. Ahora me pregunto cuándo podré regresar”.

Plestia fue seleccionada para la Beca Memorial Shireen Abu Akleh, nombrada en honor a la periodista asesinada por el ejército israelí en 2022, que la habilita a realizar un máster en medios de comunicación en la Universidad Americana de Beirut.

Después de documentar el genocidio en Gaza desde dentro, Plestia ha encontrado nuevas formas de abogar por los derechos de los palestinos. Sus vivencias son la base del libro titulado “The Eyes of Gaza”, que publicará el 17 de abril la editorial británica Pan Macmillan.

"Este libro me permite mostrar Gaza a través de mis ojos y compartir las historias de mi pueblo palestino", explica. Plestia comenzó a escribirlo el 7 de octubre de 2023, cuando estalló la ofensiva israelí, y combina poemas con relatos sobre las masacres que presenció.

El 19 de enero de 2025, se anunció el segundo alto al fuego entre Gaza e Israel, poniendo fin a la ofensiva más mortífera y destructiva en años. "No creo que exista una palabra para describir lo que se siente cuando termina un genocidio”, dice Plestia.

"Sólo espero un futuro mejor para Palestina y los palestinos, porque nos lo merecemos”, concluye. “Siento que todos estamos asimilando que existe un alto al fuego. Me siento agradecida de que hayan cesado tantas muertes. Pero me pregunto: ¿por qué vivimos en un mundo donde se permitió semejante genocidio?".

