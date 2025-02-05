Plestia Alaqad es una de las periodistas más jóvenes de Gaza, sobreviviente del genocidio, y una reportera que enterró el miedo de denunciar a Israel. Se enfrenta a la propaganda de la hasbará, una estrategia que utiliza Israel para denigrar a quienes critican al Estado sionista. Y muestra a millones, a través de sus videos, no sólo la dura realidad de la ocupación, sino la contracara de resiliencia y humanidad de los palestinos.

"En Gaza, no nos vemos como números", cuenta Plestia a TRT Español. "Nos conocemos por nuestros nombres, por nuestras historias, por nuestra conexión profunda como comunidad".

Plestia vivió cuatro ofensivas militares antes de la devastadora escalada de octubre de 2023, aunque ninguna tan brutal como lo que estaba por venir. Aún así, siempre rescató el tejido social que persiste a pesar del desastre.

“Me encanta lo pequeña que es Gaza, donde casi todo el mundo se conoce”, dice. “El empleado del supermercado no es sólo empleado del supermercado, y el profesor no es sólo profesor, ellos forman parte de tu vida”.

Pasión por contar historias

Su pasión por contar historias comenzó en sexto grado, inspirada en su profesora de árabe, Rawan, también periodista. En séptimo, Plestia llenaba cuadernos con anotaciones y poemas en árabe e inglés.

Cuando regresó a Gaza a los 21 años, recién graduada de Nuevos Medios de Comunicación y Periodismo en la Universidad del Mediterráneo Oriental en la isla de Chipre, tenía un propósito: desafiar los estereotipos de su tierra natal.

No quería que Gaza, su Gaza, se redujera a una imagen de destrucción. Quería mostrar la verdadera esencia de su comunidad. "Decidí regresar a Gaza”, recuerda “para que la gente pudiera ver mi tierra a través de mis ojos".

De los sueños a la supervivencia

Desafortunadamente, su regreso coincidió con una brutalidad sin precedentes. Según el Ministerio de Salud de Gaza, desde el 7 de octubre de 2023 las operaciones militares israelíes han matado al menos a 47.280 palestinos y herido al menos a 111.400. Y Plestia fue testigo de todo ello.

“Al tercer día después del 7 de octubre, el bombardeo fue tan intenso que hubo una serie de ataques en mi edificio”, recuerda. “Grabé un vídeo y se hizo viral. Desde entonces, no paré de filmar y mostrar al mundo lo que sucede aquí”.

Su trabajo compartiendo historias personales y crudas de la vida bajo los bombardeos captó la atención internacional. Su cuenta de Instagram pasó de 3.000 seguidores a 4 millones. Y la BBC la reconoció como una de las 100 mujeres más influyentes de 2024.

"Quiero que el mundo conozca nuestros nombres y nuestras historias”, explica. “Incluso durante el genocidio, el desplazamiento forzado y la limpieza étnica, la gente de Gaza siempre fue amable".